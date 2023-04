Kwarantanna w Hi-Fi. „Mikrokosmos/makrojazz” w Radiu dla Ciebie RDC 17.04.2023 19:57 W najbliższy czwartek 20 kwietnia, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Tym razem będziemy gościć pianistę Jarosława Praszczałka, saksofonistę Michała Borowskiego, gitarzystę basowego Dominika Lechowicza i perkusistę Kacpra Majewskiego. Artyści tworzą projekt pod nazwą "Mikrokosmos/makrojazz" – inspirowane węgierską muzyką ludową połączenie jazzu i muzyki poważnej.

RDC

„Mikrokosmos/makrojazz” to album inspirowany węgierską muzyką ludową. Tytuł płyty nawiązuje do słynnego zbioru utworów fortepianowych Béli Bartóka – jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Na płycie znajdują się trzy autorskie kompozycje Jarosława Praszczałka. Hungarian Trane charakteryzuje połączenie ludowych ornamentów z estetyką brzmienia Johna Coltrane’a. Grand Budapest Hotel Waltz to nieco surrealistyczny walc nawiązujący do tytułu obsypanego nagrodami filmu Wesa Andersona. W utworze Wacław Felczak – két nemzet hőse kompozytor przywołuje postać bohatera dwóch narodów – nieustraszonego kuriera karpackiego z czasów II wojny światowej oraz działacza powojennej opozycji antykomunistycznej. Két Szál Pünkösdrózsa to węgierska melodia ludowa, którą członkowie zespołu zaaranżowali w jazzowym stylu. Płytę zamykają dwie kompozycje ze zbioru Mikrokosmos Béli Bartóka: Nokturn oraz Scherzo, które stały się dla wykonawców punktem wyjścia do stworzenia oryginalnych improwizacji z pogranicza jazzu i muzyki poważnej.



Jarosław Praszczałek – dyrygent, kompozytor, instrumentalista, pedagog, popularyzator wiedzy o muzyce. Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (kierunek: dyrygentura symfoniczno-operowa) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2017 roku (po obronie dysertacji doktorskiej) prowadzi zajęcia na macierzystej uczelni. Jako dyrygent współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi, dętymi oraz teatrami muzycznymi na terenie całej Polski. Jako kompozytor i pianista improwizator uczestniczy w realizacji licznych projektów artystycznych z pogranicza jazzu i muzyki poważnej. W wydawnictwie Opus Series ukazały się dotychczas trzy jego autorskie płyty: "Klejaki" (2019) – dźwiękowe impresje na podstawie poetyckich tekstów Kazimierza Kochańskiego, "Kwiaty polskie" (2021) – inspirowane twórczością Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz "Warszawskie impresje" (2022) ‑ fortepianowe improwizacje traktujące o życiu w stołecznej metropolii.

Michał Borowski – saksofonista, kompozytor, aranżer i nauczyciel. Absolwent Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Szwecja). Jako muzyk studyjny współpracował z takimi artystami, jak Leszek Możdżer, Włodek Pawlik, Zbigniew Namysłowski, Hiram Bullock, Mirosław Muzykant, Joachim Mencel, Paul Anka, Janusz Stokłosa, Adam Sztaba, Robert Chojnacki, Renata Dąbkowska, Bogusław Mec, Alicja Majewska, Irek Dudek oraz Wanda Kwietniewska.

Dominik Lechowicz – muzyczny samouk. Zagrał dziesiątki koncertów plenerowych i jeszcze więcej na imprezach zamkniętych, które wymagały od niego przeanalizowania mnóstwa utworów muzyki rozrywkowej, jazzowej czy folkowej. Brał udział w wielu warsztatach oraz kursach mistrzowskich z zakresu improwizacji – m.in. pod okiem Pawła Mazura, Piotra Quentina Wojtanowskiego, Piotra Żaczka i Wojtka Pilichowskiego. Aktualnie doskonali swój warsztat pod okiem Andrzeja Święsa, z którym na co dzień wymienia masę muzycznych pomysłów. Współpracuje z Sanah, Szymonem Chodynieckim, Piotrem Solorzem i zespołami eventowymi.

Kacper Majewski – perkusista, muzyk sesyjny, absolwent wydziału jazzu ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Krzysztofa Gradziuka (2020). Członek zespołu Rozen, kwartetu Pauliny Mazepy oraz zespołu Magdy Ruty. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017), laureat III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie CEA w kategorii Zespoły Jazzowe (2017) z kwartetem Kasi Osterczy, zwycięzca School&Jazz Festival z kwartetem Pauliny Mazepy (2020). Inspiracją do tworzenia własnego muzycznego języka jest dla niego szeroko pojęty jazz, improwizacja, polska muzyka folkowa, a także pop oraz synthwave.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.