A. Warchulska w RDC o „Końcu czerwonego człowieka”: to spektakl ku przestrodze

To spektakl ku przestrodze. Pokazujemy mechanizmy opresji – Agnieszka Warchulska opowiadała w Polskim Radiu RDC o spektaklu „Koniec czerwonego człowieka" w Och-Teatrze. Dzieło jest próbą zrozumienia postawy homo sovieticusa, o czym aktorka mówiła w rozmowie z Beatą Jewiarz.

Agnieszka Warchulska (autor: RDC)

Agnieszka Warchulska w audycji „W rytmie kultury” opowiadała o pracy nad spektaklem „Koniec czerwonego człowieka” w warszawskim Och-Teatrze.

To teatralna adaptacja zbioru reportaży „Czasy secondhand” białoruskiej noblistki i dysydentki Swietłany Aleksijewicz. Autorka sportretowała w nim Rosję w czasach po rozpadzie ZSRR.

– Ona pisze ku przestrodze i my też zrobiliśmy spektakl nie po to, żeby się dobrze bawić, tylko ku przestrodze w związku z tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce, dlatego żeby zrozumieć i pokazać mechanizmy opresji, które powodują mechanizmy manipulacji, prania mózgu – mówiła Warchulska.

Na podstawie reportaży Aleksiejewicz sztukę napisał słowacki dramaturg Daniel Majling. Została ona wystawiona w Pradze 3 marca 2022 r., czyli tydzień po pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, a powstała po ataku na Krym i Donbas w 2014 r.

Teraz z tematem mierzy się Krystyna Janda w Och-Teatrze.

W spektaklu poza Agnieszka Warchulską występują Dorota Nowakowska, Lidia Sadowa, Grażyna Sobocińska, Tomasz Borkowski/Łukasz Garlicki, a także Stanisław Brejdygant, Aleksander Kaźmierczak, Bartosz Łućko/Szymon Szczęsny oraz Piotr Łukawski, Krzysztof Ogłoza, Mateusz Rzeźniczak, Przemysław Sadowski i Grzegorz Warchoł.

Jak wyjaśniła Krystyna Janda, obsadę wybierała typologicznie i charakterologicznie. – Nie zastanawiałam się, czy któryś z aktorów jest mniejszą, czy większą gwiazdą. Po prostu szukałam ludzi, którzy by najlepiej opowiedzieli o problemie swojej postaci – podkreśliła.

Najbliższe pokazy spektaklu „Koniec czerwonego człowieka” 11 i 14 listopada.

