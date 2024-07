Jazz na Starówce już po raz 30. Kto wystąpi podczas festiwalu? [PROGRAM] RDC 03.07.2024 20:48 Już w najbliższy piątek 5 lipca startuje 30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Największymi gwiazdami tegorocznej edycji będą amerykańscy pianiści Christian Sands i Emmet Cohen, nie zabraknie też gości z Austrii, Włoch oraz wykonawców polskich. Festiwal rozpocznie się nietypowo, bo od występu Adama Makowicza w studiu koncertowym Polskiego Radia.

Rusza festiwal Jazz na Starówce (autor: UM Warszawa)

Rusza jubileuszowa edycja Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. Już od najbliższej soboty 6 lipca aż do końca wakacji na Rynku Starego Miasta będzie można usłyszeć jazzowe kompozycje wykonywane m.in. przez takich artystów jak: Christian Sands Trio (nominowany do Grammy amerykański pianista, którego DownBeat umieścił na liście artystów wyznaczających nowe kierunki jazzu), Emmet Cohen Trio (utytułowany pianista, jedna z najważniejszych postaci swojego pokolenia nowojorskiej sceny jazzowej), Aga Zaryan Quintet, Adzik Sendecki Quartet & Ken Norris czy też Fabrizio Bosso Quartet (wirtuoz trąbki należący do grona najlepszych włoskich trębaczy, który w swoim materiale interpretuje ze swoim topowym kwartetem złoży hołd artyście wszech czasów - Stevie Wonderowi). Wstęp na koncerty plenerowe jest wolny i bezpłatny.

Na start nietypowy koncert

Z okazji jubileuszu, tegoroczny festiwal rozpocznie się jednak nietypowo. Już w najbliższy piątek 5 lipca o godz. 20.00. w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego wystąpi Adam Makowicz - legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny wirtuoz fortepianu.

W dyskografii ma ponad 60 albumów solowych, grał u boku najwybitniejszych postaci światowego jazzu. Makowicz to postać wyjątkowa dla polskiej muzyki, nie tylko jazzowej. Był bowiem solistą międzynarodowych i rodzimych orkiestr, koncertujący na estradach najsłynniejszych filharmonii w USA i Europie. Gra utwory własne, kompozycje Fryderyka Chopina i przede wszystkim standardy Great American Songbook. W programie piątkowego koncertu znalazły się utwory z jednego z najnowszych albumów mistrza „Welcome Back, Adam!”, który jest swego rodzaju klamrą, spinającą okres 45 lat działalności artystycznej wirtuoza fortepianu.

Wstęp na to wydarzenie również jest wolny. Bezpłatne wejściówki będą wydawane w kasie w dniu koncertu od godz. 19.00.

Kto wystąpi?

Dzień później, czołowy polski gitarzysta i kompozytor Marek Napiórkowski ze swoim Sextetem skupiającym gwiazdy polskiej sceny zainauguruje festiwal na Starówce.

Kolejne koncerty odbywać się będą w każdą kolejną sobotę wakacji aż do 31 sierpnia. I tak o godz. 19.00 na Rynku Starego Miasta wystąpią:

6 lipca - Marek Napiórkowski Sextet,

13 lipca - Christian Sands Trio,

20 lipca - Aga Zaryan Quintet,

27 lipca - Adam Wendt Quartet The Choice,

3 sierpnia - Nahorny/Schmidt/Bogdanowicz/Biskupski,

10 sierpnia - Emmet Cohen Trio,

17 sierpnia - Fabrizio Bosso Quartet,

24 sierpnia - John Arman Organ Trio,

31 sierpnia - Adzik Sendecki Quartet & Ken Norris.

30. edycja festiwalu

Jazz na Starówce to jeden z najpopularniejszych festiwali jazzowych. Pierwsza edycja odbyła się w 1994 r. i od tego czasu tradycyjnie koncerty goszczą w każdą sobotę lipca i sierpnia na Rynku Starego Miasta. Wstęp na nie jest bezpłatny.

Przez wszystkie lata renomowany festiwal wykreował wielu artystów, ale także własną, imponującą publiczność gromadząc około miliona osób.

Wydarzenie współfinansuje miasto stołeczne Warszawa. Więcej informacji o festiwalu i artystach znajduje się na stronie 30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce.

