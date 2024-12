Ewa Błaszczyk w RDC o premierze w Studio: to najcięższa praca teatralna w moim życiu Cyryl Skiba 09.12.2024 17:06 Warszawa miastem złudzeń – pieniądze, władza, seks i narkotyki. Aktorka Ewa Błaszczyk w Polskim Radiu RDC opowiadała o premierowym spektaklu Teatru Studio. Za nami pierwsze pokazy „Mahagonny. Ein Songspiel / Afterparty” na podstawie tekstów Bertolda Brechta oraz Bartosza „Fisza” Waglewskiego, w reżyserii Krystiana Lady.

Ewa Błaszczyk (autor: RDC)

O pracy nad spektaklem Ewa Błaszczyk opowiadała w audycji „Kobiety rakiety”. Aktorka w rozmowie z Beatą Jewiarz podkreślała, że ma za sobą trzy miesiące bardzo intensywnej pracy scenicznej.

– Muszę powiedzieć, że była to najcięższa praca teatralna, jaką wykonałam w życiu. Bardzo duże było obciążenie ruchowe, wokalne, sytuacyjne, tak jak to się w teatrze pracuje. Były to trzy miesiące bardzo ciężkich, wymagających prób i śpiewania trudnej muzyki – mówiła Ewa Błaszczyk.

Aktorka wspomniała też, że choć tekst Brechta do muzyki Kurta Weilla powstał w okresie międzywojennym, to historia miasta Mahagonny jest bardzo aktualna. Wszechobecna jest konkurencja i tzw. wyścig szczurów.

– Złudzenia i rozczarowania przychodzą i w zasadzie nie ma dokąd iść. Napisali to w 1927 roku, ale współcześnie ciągle jest to samo, niczego się nie uczymy. Dobrze widać to dzisiaj na geopolitycznej arenie – podsumowała aktorka.

Nowa sztuka Teatru Studio jest podzielona na dwie części. Pierwsza to inscenizacja dzieła Brechta, natomiast druga to "Afterparty" o Warszawie, do muzyki Kasi Głowackiej i tekstów Fisza. Łączy je opowieść o mieście marzeń, sukcesów i przygód.

