Dzień Dziecka w Kwarantannie w Hi-Fi. Koncert laureatów XX De Girard International Young Pianists Competition RDC 30.05.2023 15:47 W najbliższy czwartek, 1 czerwca, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Tym razem będzie to wydanie specjalne z okazji Dnia Dziecka, w którym wystąpią młodzi pianiści, laureaci XX De Girard International Young Pianists Competition w Żyrardowie: Payackso Suppakrit, Franciszek Barański, Klara Kliszczak, Blanka Jurkowska i Paweł Pieczka.

Dzień Dziecka w Kwarantannie w Hi-Fi. Koncert laureatów XX De Girard International Young Pianists Competition (autor: RDC)

Payackso Suppakrit - młodziutki pianista z Bangkoku, absolutny zwycięzca XX De Girard International Young Pianists Competition (Żyrardowski Konkurs Młodych Pianistów) i zdobywca nagrody specjalnej Radia dla Ciebie. Został również laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni.

Franciszek Barański - uczeń VII klasy POSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Warszawie, uczeń prof. Willi Ochockiej –Janusz. Uczestnik ponad 30 konkursów pianistycznych, na których zdobywał czołowe miejsca. W ostatnim roku były to:

- VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Augustowie (CEA) - I miejsce

- IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Od Bacha do Szymanowskiego (CEA) – I miejsce + Nagroda specjalna za wykonanie utworu J.Haydna

- XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Koninie (CEA) - III miejsce

- XXIX Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu – Laureat + Nagroda specjalna za wykonanie Fugi a –moll F. Chopina

- XV Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku - I miejsce

- XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Kolbuszowej– I miejsce

- II miejsce w XX De Girard International Young Pianists Competition w Żyrardowie + nagroda specjalna Radia dla Ciebie

Oprócz konkursów Franek gra na koncertach, z których w tym roku szczególnie ważny dla niego był koncert w dworku urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Bardzo ważne dla Franka są lekcje mistrzowskie, podczas których ma okazję doskonalić umiejętności pod kierunkiem znakomitych pedagogów.

Klara Kliszczak – 10-letnia uczennica w klasie fortepianu Pani Agnieszki Liman w Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Tarnowie Podgórnym.

Klara regularnie bierze udział w koncertach, jak również zdobywa nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych:

- Stypendium Wójta Gminy Tarnowo Podgórne za osiągnięcia artystyczne

- London Young Musician Competition 2022-2023 sezon 3:

Złota Nagroda w kategorii Young Artist do 10 lat, Złota Nagroda w kategorii Etiuda, Złota Nagroda w kategorii Romantyzm oraz cztery Nagrody Specjalne: Versatile Musician Award, Fantastic Technic Award, Expresive Performance Award, Season Musician Award, WORLD TOP 50 Musicians Award

- I Nagroda Grand First Prize w finale London Young Musician of the Year 2023

- II nagroda w XX De Girard International Young Pianists Competition w Żyrardowie + nagroda specjalna Radia dla Ciebie

- I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Muzyka polska i nie tylko...” w Gorzowie Wielkopolskim

Klara uwielbia sport, jeździ na snowboardzie, pływa na desce windsurfingowej, maluje oraz niezwykle chętnie uczestniczy w zajęciach teatralnych. Jednak to właśnie możliwość malowania obrazów dźwiękiem, a także podążanie za myślą kompozytora na jej ukochanym instrumencie - fortepianie sprawia jej najwięcej przyjemności i dostarcza prawdziwej satysfakcji. Klara ćwiczy z wielkim zaangażowaniem, a występy sceniczne sprawiają jej ogromną radość.

Blanka Jurkowska - ma 9 lat. Uczy się w III klasie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym i od początku nauki zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach:

klasa I:

- II miejsce w XII Międzyszkolnym Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Kościan 2021

- wyróżnienie I stopnia w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym "Muzyczne Obrazy" Radom 2021

klasa II:

- I miejsce w XVI Konkursie "Dziecięce Interpretacje Muzyczne Tarnobrzeg 2022"

- II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym "Wiosenne Spotkania Muzyczne" Kolbuszowa 2022

- wyróżnienie podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Leżajsk 2022

klasa III:

- II miejsce w XIII Międzyszkolnym Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Kościan 2023

- III miejsce w XX De Girard International Young Pianists Competition w Żyrardowie + nagroda specjalna Radia dla Ciebie

Paweł Pieczka - rozpoczął naukę gry na fortepianie metodą Suzuki we wrześniu 2020 r. u pani Ewy Beaty Ossowskiej. Od września 2022 r. jest szczęśliwym uczniem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Warszawie, w klasie fortepianu pani Jolanty Ptasińskiej. Do tej pory wziął udział w dwóch konkursach:

- XIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym "Mistrz Klawiatury" (2023), w którym zajął ex aequo I miejsce

- XX edycji De Girard International Young Pianists Competiton w Żyrardowie, w którym zajął ex aequo III miejsce i zdobył nagrodę specjalną Radia dla Ciebie

Ponadto był uczestnikiem dwóch konkursów online: Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2023, w którym zdobył złoty medal, oraz Music is life Competition, w którym zajął III miejsce.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

