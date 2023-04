„Książki nadają sens”. Dyrektor NCK o nowym cyklu audycji w Radiu dla Ciebie Adam Abramiuk 21.04.2023 10:32 W Radiu dla Ciebie startujemy z nowym cyklem audycji powstałych we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Zaczynamy w przededniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – mówił w Poranku RDC dyrektor NCK prof. Rafał Wiśniewski.

Rafał Wiśniewski o nowym cyklu Radia dla Ciebie (autor: RDC)

Celem nowego cyklu w Radiu dla Ciebie jest upowszechnianie czytelnictwa. Premiera już dziś w przededniu Światowego Dnia Książki.

– Data symboliczna, która zachęca do tego, by każdy z nas wziął do ręki książkę i sfotografować się z nią, by pokazać się w przestrzeni publicznej, zachęcić znajomych, wrzucić jakiś post, a przede wszystkim czytać, bo to jest święto czytelnictwa – mówił w Radiu dla Ciebie prof. Rafał Wiśniewski.

W audycji będziemy także mówić o działaniach podejmowanych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 i wydarzeniach towarzyszących.

Będzie też o targach, spotkaniach z książką, a także prezentacje najciekawszych czytelni z całej Polski.

W audycji zajrzymy również do najpiękniejszych bibliotek świata i prywatnych biblioteczek artystów, twórców i gwiazd.

Prof. Rafał Wiśniewski tłumaczył na naszej antenie, dlaczego warto sięgać po książki.

– Książki nadają sens, rozwijają naszą wyobraźnię, słownictwo, szukamy piękna, prawdy i na pewno znajdziemy ją w książkach. Gdy idziemy na randkę, dobrze jakąś książkę przeczytać, żeby może powiedzieć jakąś sentencję. Książka ma element więziotwórczy, w szczególności, gdy jest czytana na głos – dzieciom, znajomym, bliskim – mówił.

Startujemy dziś po godzinie 13:00/ Naszymi pierwszymi gośćmi będą Joanna Bancerowska i Michał Rydzewski z Narodowego Centrum Kultury. Audycję prowadzi Kinga Michalska, znana z naszej anteny z sobotniego programu „Książkomania”.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC. Nowy cykl audycji „Czytaj z nami!”

