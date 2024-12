Wojciech Mecwaldowski w RDC o istocie aktorstwa: to energia, ludzie, zabawa RDC 31.12.2024 18:02 To jest zabawa, to są ludzie, to jest coś, co powstaje z pasji, z pewnej chemii — mówił na antenie Polskiego Radia RDC o istocie aktorstwa Wojciech Mecwaldowski. Popularny aktor był gościem Andrzeja Saramonowicza. W audycji „Zmałpychwstanie” opowiedział o swoim warsztacie zawodowym.

Wojciech Mecwaldowski (autor: RDC)

Co jest istotą aktorstwa dla Wojciecha Mecwaldowskiego? Aktor opowiedział o tym w audycji „Zmałpychwstanie” na antenie Polskiego Radia RDC.

Aktor podkreślił w rozmowie z Andrzejem Saramonowiczem, że ma coraz większy dystans do siebie, swojej pracy oraz swojej przeszłości.

— Skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie bawię, bo dla mnie aktorstwo nie jest pracą. Nigdy nie było. To nie jest tak, jak ktoś wstaje od 8 do 18 i każdego dnia ma to samo, gdzieś rozwija się, pnie się do przodu, ale obcowanie z aktorstwem to jest obcowanie z samym sobą, więc dla mnie to jest zabawa, poznawanie siebie, a szczególnie już z wiekiem śmieję się z siebie czasami wcześniejszego — powiedział Mecwaldowski.

Jak zaznaczył aktor, najważniejsza jest praca z drugim człowiekiem, wymiana energii oraz inspiracji.

— Energia, emocje, wspomnienia. Ale kiedyś pewnie bym powiedział to, że mogę być co chwilę kimś innym, albo to, że mogę poznawać siebie zupełnie z innej strony, jakim bym nigdy nie był. Tylko rzeczywiście to jest zabawa, to są ludzie, to jest coś, co powstaje z pasji, z pewnej chemii między ludźmi — dodał Mecwaldowski.

Wojciech Mecwaldowski znany jest z takich filmów jak „Dziewczyna z szafy”, „Last Minute” oraz „Juliusz”.

Ostatnia produkcja z jego udziałem to film „Rozwodnicy”. W 2025 zobaczymy go między innymi w trzeciej części komedii „Teściowie”.

