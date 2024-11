Wojciech „Łozo” Łozowski w RDC: Tej muzyce oddałem całe swoje serce Cyryl Skiba 29.11.2024 08:47 Znalazłem swoje miejsce, oddałem tej muzyce całe serce – Wojciech „Łozo” Łozowski mówił w Polskim Radiu RDC o swoim powrocie na scenę. – Przez te siedem lat przerwy robiłem muzykę cały czas, tylko nie byłem gotów jej pokazać ludziom z różnych powodów – przyznał w rozmowie z Piotrem Majewskim.

Wojciech „Łozo” Łozowski (autor: RDC)

Artysta w przeszłości związany z zespołem Afromental wraca po siedmiu latach przerwy. Wokalista działający pod szyldem Wozz Lozowski wypuścił teledysk do podwójnego singla „So Radical/Speeding”. To kolejne utwory z solowego debiutu artysty.

Jak przyznał w audycji „Południe RDC”, potrzebował czasu, by uporządkować swoje artystyczne plany.

– Przez te siedem lat przerwy robiłem muzykę cały czas, tylko nie byłem gotów jej pokazać ludziom z różnych powodów. Szukałem trochę siebie, swojego pomysłu na siebie, kim chcę być, jakim chcę być na tej scenie i co mogę ludziom dać. Wydaje mi się, że w końcu dotarłem do miejsca, gdzie jestem świadomy tego, co chcę zrobić, w jakim kierunku. Idę bezkompromisowo, robię to wszystko po angielsku, nie patrząc trochę na rynek – podkreślił Łozowski.

Za teledysk odpowiada Igor Leśniewski, reżyser młodego pokolenia, znany ze współpracy z takimi wykonawcami, jak m.in. Mata, Quebonafide czy Bedoes.

17 grudnia wokalista pojawi się gościnnie w klubie Stodoła w Warszawie na koncercie z okazji 20-lecia grupy Afromental.

