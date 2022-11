Andrzej Seweryn o Arnoldzie Szyfmanie: stworzył coś z niczego Cyryl Skiba 25.11.2022 10:18 Pod okupacją sowiecką zbudował teatr, by rozwijać polską sztukę sceniczną - mówił o Arnoldzie Szyfmanie Andrzej Seweryn w "Poranku RDC". Teatr Polski, którego dyrektorem jest właśnie Seweryn, świętuje dziś 140. rocznicę urodzin swojego patrona. Z tej okazji w RDC specjalny program.

Andrzej Seweryn podkreślał, że Szyfman stworzył coś z niczego.

- To był człowiek, który za pieniądze prywatne pod okupacją nie powiem sowiecką, ale rosyjską zbudował polski teatr, który powstał na pożytek i chwałę oraz celem rozwoju sztuki polskiej scenicznej, krzewiącej polskie piękno naszej mowy ojczystej. To nie był Kraków, to była ruska prowincja - mówił aktor.



Andrzej Seweryn zachęcał do wspólnej celebracji teatru, słowa i literatury.

- Zapraszam do teatru. Ja nie twierdzę, że w Teatrze Polskim my jesteśmy po pierwsze najlepsi, robimy najlepsze przedstawienia. Tak nie będę formułował tego zaproszenia. Natomiast proszę mi wierzyć, że za każdym przestawieniem stoi porządna robota. Są takie przedstawienia u nas, które dają wiele do myślenia. Są również przedstawienia, które są naprawdę fajną zabawą, są nam bardzo potrzebne, ponieważ śmiech jest zdrowym odruchem człowieka - wskazał.



Na program specjalny zapraszają Janusz Majcherek - dyrektor ds. artystycznych Teatru Polskiego i Grzegorz Chlasta - redaktor naczelny Polskiego Radia RDC.

