Urodziny Arnolda Szyfmana w Teatrze Polskim. Specjalny program w RDC! RDC 24.11.2022 11:19 Już w najbliższy piątek 25 listopada zapraszamy na specjalny program Radia Dla Ciebie prosto z Teatru Polskiego. Będziemy rozmawiać o kulisach codziennej pracy, o historii teatru i wyjątkowym patronie - Arnoldzie Szyfmanie w 140 rocznicę jego urodzin. Dzień zakończymy o godzinie 19 słuchowiskiem "Fifi" na podstawie debiutanckiej sztuki Arnolda Szyfmana przygotowanym przez Zespół Teatru Polskiego. Bądźcie Państwo z nami!

Arnold Szyfman urodził się 23 listopada 1882 roku - 140 lat temu. To patron Teatru Polskiego. My te urodziny obchodzimy w najbliższy piątek, 25 listopada, kiedy to cały dzień Radio dla Ciebie gości w Teatrze Polskim. Na naszej antenie posłuchają Państwo ciekawych rozmów.

8:00 Dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn

10:05 Krytyk teatralny, historyk teatru Tomasz Mościcki

11:05 Obsada słuchowiska dla dzieci pt. "Podróże Guliwera": Maksymilian Rogacki, Marta Alaborska, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Marta Dąbrowska, Ewa Makomaska, Afrodyta Weselak, Piotr Bajtlik, Adam Biedrzycki, Tomasz Brzostek, Wojciech Czerwiński, Marcin Jędrzejewski, Krzysztof Kumor, Dominik Łoś, Antoni Ostrouch, Jerzy Schejbal, Hania Bajtlik, Zosia Bajtlik, Weronika Stańkowska, Milena Gąsiorek, Weronika Wachowska

13:05 Blogerka opowiadająca o Warszawie Hanna Dzielińska

14:35 Teatr od kuchni - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz (scenografia), Tomasz Kościuszko (modelatornia)

15:35 Aktorka Grażyna Barszczewska

Wyjątkowe słuchowisko

A o 19.00 na naszej antenie wyjątkowe słuchowisko. To debiutancka sztuka Arnolda Szyfmana pt. "Fifi" z 1905 roku.

Piękna, młoda dziewczyna przyciąga do nocnej kawiarni „Eros” rzesze zamożnych panów spragnionych rozrywek i damskiego towarzystwa. Wyzyskiwana przez właściciela lokalu, pogardzana przez społeczeństwo, zmęczona przygodnymi romansami marzy o szczęściu i lepszej przyszłości u boku mężczyzny, który zapewniłby jej dobre, stateczne życie. Chwytając nadarzającą się okazję, Fifi przyjmuje propozycję zostania „uczciwą żoną” i wychodzi za, spotkanego przypadkiem, młodego lekarza. Wkrótce jednak życie damy zaczyna ją nudzić, podobnie jak mąż – zapracowany, stroniący od rozrywek, zatopiony w książkach naukowiec. Po czterech miesiącach Fifi, rozczarowana małżeńskim stanem i „grobową atmosferą” mieszczańskiego domu, powraca do swej kawiarni w noc sylwestrową, witana przez stałą klientelę śpiewem i szampanem.

Arnold Szyfman swoją debiutancką sztukę złożył dyrektorowi krakowskiego Teatru Miejskiego w Krakowie – Ludwikowi Solskiemu - w grudniu 1905 roku. Opowieść o losach „dziewczyny upadłej” spotkała się z zainteresowaniem Solskiego i została wystawiona 13 stycznia 1906 roku w znakomitej obsadzie z Ireną Solską w roli tytułowej oraz Ludwikiem Solskim, Jerzym Leszczyńskim, Aleksandrem Zelwerowiczem, Józefem Węgrzynem i Juliuszem Osterwą – którzy już niebawem mieli ponownie podjąć współpracę z Szyfmanem i stać się gwiazdami w zespole Teatru Polskiego w Warszawie.

Na rozmowy zapraszają Janusz Majcherek - dyrektor ds. artystycznych Teatru Polskiego i Grzegorz Chlasta - redaktor naczelny Polskiego Radia RDC.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.