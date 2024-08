Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 14 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 08.08.2024 23:14 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy czternasty dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mimo dobrych startów, Polakom uciekło kilka ważnych szans medalowych. Szczegóły przedstawił wysłannik Polskiego Radia RDC w stolicy Francji Miłosz Kuter.

Radomianin Arkadiusz Kułynycz przegrał ze Zhanem Beleniukiem 1-3 w walce o brązowy medal.

Klaudia Kazimierska zajęła piąte miejsce w swoim biegu na 1500 metrów i zakwalifikowała się do finału. Weronika Lizakowska miała lepszy czas, pobiła rekord Polski. Niestety, mimo to zajęła siódme miejsce, co nie dało awansu.

Warszawski pięcioboista Łukasz Gutkowski został sklasyfikowany na ósmym miejscu w rundzie rankingowej szermierki. Jeszcze cztery konkurencje przed nim.

Polskie kajakarki – Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto – zajęły 4. miejsce w wyścigu finałowym na dystansie 500 metrów.

Pochodząca z Mazowsza Dorota Borowska zdominowała rywalki i wygrała swój wyścig eliminacyjny w kategorii kanadyjek C1 na 200 metrów.

Kolarz Alan Banaszek był 19. w scratchu, a następnie 17. w wyścigu tempowym, 9. w wyścigu eliminacyjnym i 11. w wyścigu punktowym. Łącznie przełożyło się to na 18. pozycję w omnium.

