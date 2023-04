Pijany potrącił autem 13-latkę i uciekł. 62-latek zatrzymany po wypadku koło Ciechanowa

Prawie 2,5 promila alkoholu miał 62-latek podejrzany o to, że kierując samochodem spowodował wypadek po czym uciekł, nie udzielając pomocy rannej 13-letniej dziewczynce. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ruszkowo niedaleko Ciechanowa. Mężczyźnie, którego ujęła policja, grozi do 12 lat więzienia.