Edukacyjna strefa SOWA w Parku Nauki Torus już otwarta [ZOBACZ] Alicja Śmiecińska 25.09.2024 09:59 W ciechanowskim centrum nauki otwarto nową przestrzeń edukacyjną. Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to 18 nowych eksponatów wzbogacających ofertę Parku Nauki Torus. SOWA powstała dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

4 Edukacyjna strefa SOWA w Parku Nauki Torus (autor: RDC)

Edukacyjna strefa SOWA w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Otwarto nową atrakcję - udostępniona została Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

O nowym projekcie mówił prof. Andrzej Szeptycki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- SOWA ma na celu edukację dzieci i dorosłych. I to edukację ciekawą, bo interaktywną i angażującą. To jest też projekt, którego celem jest popularyzacja nauk. Chcemy pokazać społeczeństwu, co właściwie robią naukowcy. Chcemy, żeby nasi współobywatele rozumieli naukę - tłumaczył.



18 nowych eksponatów zastąpiło wcześniejsze urządzenia stałej wystawy multimedialnej, która obchodziła w tym roku swoje pięciolecie. Eksponaty, które pojawiły się w Ciechanowie w ramach SOWY umożliwiają zwiedzającym wykonanie wielu ciekawych eksperymentów, m.in. stworzenie własnego filmu animowanego, sprawdzenie czy twarz jest symetryczna, poćwiczenie pamięci ultrakrótkotrwałej czy zmierzenie się z siłą grawitacji. Poza salą wystawową w parku nauki swój wygląd zmieniła też sala wielofunkcyjna usytuowana na parterze. Pojawiły się nowe meble, urządzenia do wykonywania doświadczeń i zestawy do kreatywnego rozwiązywania problemów konstruktorskich.

- Tzw. majsternia będzie służyć zarówno młodszym, jak i starszym odbiorcom - mówił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. - Po pięciu latach funkcjonowania Parku Nauki TORUS mamy prawdziwy prezent urodzinowy, ponieważ 18 nowych interaktywnych eksponatów już jest tu w Ciechanowie. Naprawdę są niezwykle fascynujące, będą rozwijały kompetencje w zakresie nauk ścisłych u najmłodszych Ciechanowian, ale nie tylko - wskazał.



SOWA powstała dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Czytaj też: Wielki powrót z nową płytą. Happysad i ich „Pierwsza prosta” w Polskim Radiu RDC

Źródło: RDC/Inf. prasowa Autor: Alicja Śmiecińska/PL