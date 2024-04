Nękał sąsiadów mimo zakazu kontaktowania się. Jest areszt dla 28-latka RDC 17.04.2024 14:34 Jest decyzja o areszcie 28-latka. Mężczyzna po zarzutach o nękanie sąsiadów i naruszenie miru domowego, nie zastosował się do zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. Co więcej, podczas zatrzymania przez ciechanowską policję kierował motocyklem mimo zakazu.

Jest areszt dla 28-latka ws. nękania sąsiadów (autor: Policja Dolnośląska/zdjęcie ilustracyjne)

Sąd w Ciechanowie tymczasowo aresztował 28-latka, który po zarzutach o nękanie sąsiadów i naruszenie miru domowego, nie zastosował się do zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. Gdy zatrzymali go policjanci, kierował motocyklem mimo zakazu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska poinformowała w środę, że jeszcze w marcu tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu, który wtargnął na posesję sąsiadów. Ustalono, że mężczyzna nękał ich od kilku tygodni. Przedstawiono mu zarzuty stalkingu i naruszenia miru domowego, a prokurator zastosował wobec niego dozór oraz zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych.

– Niestety 28-latek nie stosował się do orzeczonych wobec niego środków zapobiegawczych i nadal nachodził swoich sąsiadów – podkreśliła Zarembska. Jak dodała, w ostatnim czasie kolejny sąsiad mężczyzny złożył zawiadomienie o uporczywym nękaniu.

– Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna ciągle nachodził zgłaszającego w miejscu zamieszkania, budził w nocy i groził mu – wyjaśniła rzeczniczka ciechanowskiej policji.

Po otrzymaniu nowego zawiadomienia jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 28-latka. Okazało się, że mężczyzna kierował motocyklem mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Decyzją ciechanowskiego sądu rejonowego został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. – Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności – zaznaczyła Zarembska.

Jak podkreśliła rzeczniczka ciechanowskiej policji, „jeśli ktoś zlekceważy orzeczone wobec niego środki zapobiegawcze, musi liczyć się z ich zmianą na bardziej dolegliwe, np. o charakterze izolacyjnym”.

