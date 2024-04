Prezydent Ciechanowa w RDC: mam wątpliwości, czy zdążymy wykorzystać pieniądze z KPO Cyryl Skiba 11.04.2024 10:44 Czekamy na pieniądze z KPO, wydamy je na miejski żłobek - powiedział w „Poranku RDC” prezydent Ciechanowa. Krzysztof Kosiński wybrany został w ostatnich wyborach na trzecią kadencję. Na naszej antenie podał w wątpliwość, czy wystarczy czasu, by wydać całą pulę przeznaczoną dla Polski, która wynosi 60 miliardów euro. Te pieniądze trzeba wykorzystać do końca 2026 roku.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński (autor: Krzysztof Kosiński/FB)

Czy zdążymy wydać wszystkie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? To pod wątpliwość poddał na naszej antenie Krzysztof Kosiński z PSL, który w wyborach samorządowych został po raz trzeci wybrany prezydentem Ciechanowa. Pula dla Polski wynosi 60 mld euro, pieniądze te trzeba wykorzystać do końca 2026 roku.

- Jako samorządowiec mam duże obawy co do możliwości wydatkowania wszystkich środków. Jako samorządowcy oczekujemy na kolejne nabory, które będą nam dedykowane. Mogę na konkretach powiedzieć, że w Ciechanowie rozpoczęliśmy budowę nowego miejskiego żłobka. To jest inwestycja warta ponad 15 mln zł. I ponad 5 mln zł właśnie ma pochodzić z KPO - mówił w „Poranku RDC” Krzysztof Kosiński.

Prezydent Ciechanowa 36-letni Krzysztof Kosiński z PSL, który w wyborach samorządowych ubiegał się o reelekcję, jako kandydat Trzeciej Drogi, pozostanie na tym stanowisku. W pierwszej turze głosowania uzyskał 81,45 proc. poparcia. Był tam jedynym kandydatem. Wyborcy mogli głosować za jego kandydaturą lub przeciw.

Według Państwowej Komisji Wyborczej, Kosiński jako kandydat KWW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni w niedzielnych wyborach samorządowych uzyskał 12 990 głosów. Frekwencja w wyborach na prezydenta Ciechanowa wyniosła 48,68 proc.

Trzecia kadencja Krzysztofa Kosińskiego

Jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek we wpisie na Facebooku Kosiński podziękował wyborcom za poparcie, które - jak podał, powołując się jeszcze wówczas na nieoficjalne wyniki - wyniosło ok. 80 proc. „Potężny mandat zaufania. Ponownie!” - napisał.

W poprzednich wyborach, w 2018 r., Kosiński został wybrany po raz drugi prezydentem Ciechanowa zdobywając 83,59 proc. głosów. O stanowisko ubiegali się wtedy również: kandydat PiS Marek Rutkowski - ostatecznie zdobył 10,92 proc. głosów, Robert Adamiak z KW Prawi i Solidarni - 3,01 proc. oraz Ryszard Geryk z KW Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze - 2,47 proc. Frekwencja wyborcza wyniosła wtedy 59,79 proc.

Krzysztof Kosiński urodził się w 1988 r. Prezydentem Ciechanowa jest od 2014 r. Od 2007 r. działa w PSL. Od listopada 2011 r. pełnił funkcję rzecznika klubu parlamentarnego PSL, zostając wówczas najmłodszym rzecznikiem prasowym w historii polskiego parlamentu.

Posłuchaj całej rozmowy: Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński w „Poranku RDC”