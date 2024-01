Konkurs na dzierżawę lokali w powstającym „Zielonym Targu” w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 17.01.2024 20:40 W Ciechanowie, w miejscu dawnego targowiska, powstaje kompleks handlowo-usługowy "Zielony Targ". Ruszył konkurs na dzierżawę lokali. Budowa zakończy się w drugiej połowie tego roku.

Konkurs na dzierżawę lokali w powstającym „Zielonym Targu” w Ciechanowie (autor: UM Ciechanów)

Ciechanów ogłosił konkurs dla przedsiębiorców zainteresowanych dzierżawą lokali w powstającym "Zielonym Targu". Będzie to nowoczesny plac targowy, częściowo zadaszony z budynkiem handlowo-usługowym. Miesięczny czynsz wyniesie złotówkę netto za m2 lokalu przez okres 3 lat.

– Oferujemy 16 lokali do wynajęcia w komfortowych warunkach – mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński – znajdą się tu nowe miejsca pracy i komfortowe warunki dla mieszkańców do robienia zakupów czy korzystania z usług. Zielony Targ przy ulicy Płońskiej wraz z przestrzenią wokół będą miały w sobie magnes przyciągania, chociażby ze względu na wiele ciekawych, architektonicznych i ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Oferty można składać od 15 lutego do 15 kwietnia. W Zielonym Targu preferowany będzie handel produktami regionalnymi, tradycyjnymi i prosto od wytwórcy.

Budowa Zielonego Targu

Konstrukcja budynku "Zielonego Targu", jak przekazał ciechanowski Urząd Miasta, już została wykonana. Aktualnie prowadzone są prace przy elewacji, wykonywana jest jednocześnie termoizolacja i hydroizolacja dachu o powierzchni 1,3 tys. metrów kw., na którym utworzony zostanie zielony taras z nasadzeniami roślin ozdobnych. Na terenie kompleksu zamontowany zostanie również zbiornik retencyjny na deszczówkę. Woda zgromadzona z dachu będzie dzięki temu wykorzystywana do podlewania roślin. Wokół budynku pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Urząd Miasta Ciechanowa wyjaśnił, iż cały obiekt został zaprojektowany jako energooszczędny - dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła, panelom fotowoltaicznym i pompie ciepła można będzie w naturalny sposób pobierać i magazynować energię potrzebną do jego poprawnego i oszczędnego funkcjonowania. Jak zaznaczono w informacji, odwierty do pomp ciepła, które posłużą do ogrzania obiektu, są już gotowe. Przy budynku "Zielonego Targu" znajdzie się ponad 90 miejsc postojowych, w tym dla samochodów klientów, dostawczych, pojazdów osób handlujących czy wynajmujących lokale. Zamontowane będą również stojaki na rowery. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie roku.

