W Ciechanowie powstanie fabryka rowerów elektrycznych. „To olbrzymia szansa” Iwona Rodziewicz-Ornoch 02.02.2024 17:14 Jeszcze w tym roku rozpocznie się w Ciechanowie budowa fabryki rowerów elektrycznych. Zakład przy ulicy Kolonia Niechocka wybuduje belgijska firma BZEN. Miasto sprzedało inwestorowi działkę za 770 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenta Ciechanowa, to olbrzymia szansa na lokalną specjalizację w innowacyjnej branży elektromobilności. Prezes BZEN Pierre Detry jest przekonany, że w Ciechanowie znajdzie wykwalifikowanych pracowników.

W Ciechanowie powstanie nowa fabryka (autor: Createmovie.pl/UM Ciechanów)

— Zabiegaliśmy o budowę nowego zakładu pracy w Ciechanowie. Jako miasto sprzedaliśmy inwestorowi działki w obszarze przemysłowym za ponad 770 tysięcy złotych. To właśnie tam powstanie fabryka. Inwestycja wpisuje się w profil naszego miasta, stawiającego na ekologię, budowę ścieżek rowerowych i zieloną energię — powiedział Kosiński.

Prezes BZEN Pierre Detry jest przekonany, że w Ciechanowie znajdzie wykwalifikowanych pracowników.

— Jesteśmy pewni i przekonani, że w Ciechanowie możemy znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do produkcji. Szukaliśmy w kilku miejscach w Polsce, by ulokować naszą fabrykę. I kiedy pierwszy raz przyjechałem do Ciechanowa, nawiązałem bardzo dobry kontakt z prezydentem panem Kosińskim — oznajmił Detry.





BZEN zajmuje się produkcją wysokiej jakości rowerów elektrycznych. Jednoślady są projektowane dla europejskich klientów. Głównymi rynkami zbytu są Niemcy i Belgia. Komponenty produkowane są głównie na terenie Europy.

Fabryka rowerów w Ciechanowie ma powstać w latach 2024 - 2026. Szacowana wartość budowy fabryki to ponad 16 mln zł.

