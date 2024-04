Miał potrącić 12-latkę i uciec. Kierowca namierzony dzięki anonimowej informacji Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.04.2024 15:06 Policjanci z Ciechanowa namierzyli kierowcę, który miał potrącić 12-latkę i uciec. Do zdarzenia doszło w Goryszach 26 marca 2024 roku. — 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy poszkodowanej i kierowania wbrew aktywnemu zakazowi sądowemu — mówi rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska. Zarzut usłyszał również 23-letni pasażer samochodu. W namierzeniu kierowcy pomogła anonimowa informacja.

Potrącenie 12-latki koło Ciechanowa. Sprawca zatrzymany (autor: KSP)

Kierowca, który miał potrącić 12-latkę w miejscowości Gorysze i uciec z miejsca zdarzenia, został namierzony przez ciechanowskich policjantów. Rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska tłumaczy, że w namierzeniu pomogła anonimowa informacja.

— Dzięki informacji, która wpłynęła od anonimowej osoby, funkcjonariusze ustalili numery rejestracyjne i markę pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Przez kilka dni ciechanowscy policjanci nie ustawali w dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy i bardzo dociekliwie i skrupulatnie ustalili każdy najmniejszy szczegół, który mógł pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia — mówi Zarembska.

Zarzuty dla kierowcy i pasażera

Jak się okazało, dziewczynkę miał potrącić 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Jak zaznacza rzeczniczka, zarzuty usłyszał również 23-letni pasażer samochodu.

— 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy poszkodowanej i kierowania wbrew aktywnemu zakazowi sądowemu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia. Natomiast 23-letniemu pasażerowi fiata został postawiony zarzut nieudzielenia pomocy rannej 12-latece. Przestępstwo to zagrożone jest kara do trzech lat pozbawienia wolności — informuje Zarembska.

Podejrzany najpierw potrącił dziewczynkę, a później jeszcze uderzył w citroena.

