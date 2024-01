Pasażerowie w Białobrzegach nie będą już marznąć, czekając na autobus. Powstanie nowy dworzec Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.01.2024 21:38 Mieszkańcy Białobrzegów będą mieć nowy dworzec autobusowy. Na przełomie lutego i marca tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Wizualizacja robi wrażenie - mówi burmistrz Białobrzegów Adam Bolek.

- Jest to stosunkowo niewielki budynek, z poczekalnią, z zapleczem do tej poczekalni, ale również z takim miejscem, gdzie może być mała gastronomia. Myślę, że jest to istotne dla osób, które oczekują na autobus, dla osób, które będą się przemieszczać w różnych kierunkach - mówi Burmistrz Białobrzegów Adam Bolek.

- Nowy Dworzec autobusowy powstanie u zbiegu ulic Spacerowej i Mikowskiej - dodaje burmistrz Bolek. - Nieco bliżej węzła Białobrzegi Południe. Też nam zależało na tym, aby dworzec był zlokalizowany dosyć blisko węzła, żeby autobusy nie musiały kluczyć po mieście i tracić czas, żeby wjechać do Białobrzegów i z nich wyjechać - tłumaczy.

- Dzięki nowemu dworcowi nikt już nie będzie marznąć, czekając na autobus - zaznacza burmistrz. - Przede wszystkim uczniowie, dojeżdżający do naszych szkół. Tam duża część osób nie ma dzisiaj warunków na to, żeby czekać na autobus i po prostu marznie, szczególnie w zimę. Druga funkcja to jest rola takiego dworca, z którego będzie można wybrać się w dalszą podróż, np. do Warszawy czy Radomia - mówi.

Nowy dworzec PKS powinien być gotowy pod koniec 2025 roku.

