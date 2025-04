Awaria wodociągowa w Żyrardowie. Konieczne było uruchomienie magistrali zapasowej Adam Abramiuk 01.04.2025 10:22 Woda w Żyrardowie już wróciła, ale w trybie awaryjnym. W nocy doszło do awarii głównej magistrali wodociągowej. Przez dwie godziny nie było dostępu do wody. Przełączono się na magistralę zapasową.

Kran (autor: pexels)

Dostęp do wody w Żyrardowie w trybie awaryjnym. W nocy doszło do awarii głównej magistrali wodociągowej. Przez dwie godziny nie było dostępu do wody.

Przełączono się na magistralę zapasową.

- Badamy przyczyny, ale woda już w kranach w całym mieście jest z powrotem. Uszkodziła się jedna z rur magistrali wodociągowej. Wyjeżdżając do państwa empirycznie mogłem stwierdzić, że woda jest. Już leci w kranie - mówił w Polskim Radiu RDC prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.



Do czasu naprawy rury będzie funkcjonował system awaryjny.

