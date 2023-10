Śledztwo ws. śmiertelnego potrącenia. 46-latek wysiadł z busa, pod który wpadła sarna

Śledczy badają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na dk 12 koło Zwolenia. Kierowca volkswagena śmiertelnie potrącił 46-letniego pasażera busa. Mężczyzna wyszedł z samochodu na jezdnię, by zobaczyć, co się stało z sarną, która wbiegała pod koła busa.