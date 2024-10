Pierwsza w historii Żuromina pływania już otwarta. „Czekaliśmy na to od lat” Alicja Śmiecińska 18.10.2024 16:14 Mieszkańcy Żuromina czekali ponad 50 lat na ten moment — pierwszy kryty basen w powiecie jest już otwarty. Obiekt znajduje się przy hali sportowej liceum ogólnokształcącego przy ulicy Wyzwolenia. Do dyspozycji mieszkańców jest: sześć torów o długości 25 metrów, basen rekreacyjny ze strefą do zabawy i relaksu, w tym gejzer czy huśtawka wodna. Basen jest wyposażony również w saunę parową i grotę solną.

3 Nowa pływalnia w Żurominie już otwarta (autor: RDC)

Starosta żuromiński Jerzy Rzymowski podkreśla, że marzenia mieszkańców się w końcu spełniły.

— Te marzenia i oczekiwania mieszkańców się spełniły. Dla mnie to ogromna satysfakcja, bo było to przedsięwzięcie, bardzo wymagające i trudne, ale udało się. Ustalone są cenniki, regulaminy, jest również w pełni obsadzona kadra. Wszystko jest przygotowane i zorganizowane — mówi Rzymowski.

— Żeby popływać w basenie, w końcu nie będziemy musieli jeździć do okolicznych powiatów — usłyszała nasza reporterka.

Basen znajduje się przy hali sportowej liceum ogólnokształcącego przy ulicy Wyzwolenia. Koszt budowy obiektu wynosi blisko 37 mln zł, z czego 4 mln zł to wsparcie samorządu województwa mazowieckiego z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać z: sześciu torów do pływania o długości 25 metrów, basenu rekreacyjnego z miejscem do zabaw i relaksu, m.in. trzytorową strefą do nauki pływania o wymiarach 5 m x 9 m, huśtawki wodnej, masażera podwodnego, gejzera, siedziska napowietrzającego oraz brodzika z atrakcjami i zabawkami dla dzieci.

Są także kabiny saunowe – klasyczna i fińska – oraz mokra sauna parowa, a także grota solna. W obiekcie znajduje się strefa schładzania z basenem lodowymi i dwoma prysznicami z biczami wodnymi. Pływalnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami..

