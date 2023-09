Miała ponad 3 promile. Pijana matka przyszła odebrać dzieci ze szkoły RDC 12.09.2023 15:06 Ponad 3 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu miała matka, która przyszła odebrać dzieci z podstawówki w Wyszkowie. Pod opieką kobiety była jeszcze 2-letnia córka. Na razie dzieci pozostaną w pieczy rodziny zastępczej – poinformowała we wtorek policja.

Szkoła (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Jak przekazał rzecznik miejscowej policji nadkom. Damian Wroczyński, w poniedziałek około 14 oficer dyżurny wyszkowskiej policji otrzymał informację, że do jednej ze szkół podstawowych, po uczniów klasy I i III, przyszła pijana matka. Kobiecie towarzyszyła jeszcze 2-letnia córka.

W szkole natychmiast pojawili się policjanci i pracownicy pomocy społecznej. Po zbadaniu stanu trzeźwości mieszkanki pow. wyszkowskiego okazało się, że ma ponad 3 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprawa w Sądzie Rodzinnym

Funkcjonariusze o zdarzeniu poinformowali Sąd Rodzinny.

- Decyzją służb do czasu wyjaśnienia sprawy dzieci pozostaną w pieczy rodziny zastępczej – powiedział rzecznik. Podkreślił, że policjanci gromadzą obecnie materiał dowodowy oraz badają sytuację rodziny. Całość dokumentacji zostanie przekazana do sądu, który podejmie decyzję, co do dalszego losu rodziny.

- Taka niefrasobliwość może zakończyć się dla rodzica nawet ograniczeniem lub odebraniem władzy rodzicielskiej – zauważył policjant.

