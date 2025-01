„Wszystko stoi”. Mieszkańcy Wołomina skarżą się na tempo prac na DW 634 Adrian Pieczka 28.01.2025 06:09 Bardzo źle to oceniam. Rzadko tu widzę pracowników na budowie — mówi o postępach prac na Drodze Wojewódzkiej 634 jeden z mieszkańców Wołomina. Pierwsze trzy etapy drogi miały się zakończyć jeszcze w ubiegłym roku. W związku z utrudnieniami Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wstrzymał realizację DW 635, by nie zablokować całkowicie Wołomina.

Prace na Drodze Wojewódzkiej 634. (autor: RDC)

Mieszkańcy Wołomina skarżą się na tempo prac na Drodze Wojewódzkiej 634. Pierwsze trzy etapy drogi miały się zakończyć jeszcze w ubiegłym roku. To odcinki od ulicy Orląt Lwowskich do ulicy Nadarzyn, pomiędzy ulicą Ręczajską i ulicą Legionów, a także na odcinku od ulicy Reja do alei Niepodległości.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia RDC, zaznaczają, że rzadko widzą pracowników na budowie.

— Nie da się przejechać. Przejść porządnie też się nie da, bo trzeba po dziurach chodzić — powiedział jeden z mieszkańców.

— Idzie bardzo wolno. Wszystko stoi, maszyny stoją — dodała druga z mieszkanek.

Wicedyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mariusz Kozera tłumaczy, że na jednym z odcinków pojawiły się problemy.

— Wyszło, że jest pod spodem w podbudowie smoła w asfaltach. Musieliśmy to dać do utylizacji. Dodatkowo doszły sieci energetyczne, plus do tego nałożyły się jeszcze inwestycje prowadzone przez miasto Wołomin i powiat Wołomin. Natomiast same roboty jako roboty trwają — powiedział Kozera.

W związku z utrudnieniami MZDW wstrzymał realizację DW 635, by nie zablokować całkowicie Wołomina.

Cała inwestycja na Drodze Wojewódzkiej 634 w Wołominie planowo ma się zakończyć wraz z końcem tego roku. Oprócz niej droga jest przebudowywana także na odcinku w Zielonce i Kobyłce.

