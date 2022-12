W listopadzie Rosjanie wystrzelili na Ukrainę ponad 230 rakiet

W listopadzie rosyjska armia zastosowała przeciwko Ukrainie 239 pocisków manewrujących i 80 dronów bojowych typu Shahed-136. Prowadzimy rozmowy z partnerami o przekazaniu nam pocisków S-300 - poinformował w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło, zostało rannych albo trafiło do niewoli ok. 200 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował natomiast Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Czwartek to 281. dzień wojny w Ukrainie.