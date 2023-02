Ukraiński wywiad wojskowy: Kreml nie planuje zakończenia wojny RDC 06.02.2023 19:50 Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja planuje zmobilizować od 300 do 500 tys. osób do udziału w operacjach ofensywnych na wschodzie i południu Ukrainy wiosną i latem tego roku. To oznacza, że Kreml nie planuje zakończenia wojny. Z kolei parlament Ukrainy uznał tzw. Grupę Wagnera za międzynarodową organizację przestępczą. Poniedziałek to 348. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Sergey Kozlov/PAP/EPA)

Ukraińska Rada Najwyższa (parlament) uznała w poniedziałek rosyjską najemniczą firmę wojskową, Grupę Wagnera, za międzynarodową organizację przestępczą i zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie analogicznych decyzji.

„Przygotowujemy się do zniszczenia »Wagnera« jako części terroryzmu międzynarodowego” – napisał w serwisie Telegram Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak dodał, uznanie Grupy Wagnera za organizację terrorystyczną to krok ku pociągnięciu do odpowiedzialności osób z nią powiązanych.

26 stycznia administracja USA oficjalnie uznała Grupę Wagnera za transnarodową organizację przestępczą i objęła sankcjami podmioty z nią związane.

Grupa Wagnera to firma powiązana z prokremlowskim biznesmenem Jewgienijem Prigożynem. Od połowy grudnia 2021 roku jest objęta sankcjami UE za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

W inwazji na Ukrainę tzw. wagnerowcy stanowili dotąd jeden z najważniejszych komponentów rosyjskiej armii, działając na szczególnie trudnych odcinkach frontu, m.in. w obwodzie donieckim.

Rosyjskie ataki możliwe w trzech obwodach

Rosyjskie ataki przeciwko Ukrainie mogą nastąpić na trzech kierunkach: w obwodzie donieckim, ługańskim i zaporoskim – poinformował w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja planuje zmobilizować od 300 do 500 tys. osób do udziału w operacjach ofensywnych na wschodzie i południu Ukrainy wiosną i latem tego roku. HUR podał, że nowa fala mobilizacji w Rosji będzie trwać ok. dwóch miesięcy.

„Ustaliliśmy, że natarcia wojsk Rosji mogą być w obwodzie donieckim i ługańskim oraz, możliwe, że w obwodzie zaporoskim. W obwodzie chersońskim i na Krymie wojska Rosji będą prowadzić obronę” – pisze na stronie internetowej HUR.

Kolejna mobilizacja świadczy o tym, że Kreml nie planuje zakończenia wojny – podsumowuje ukraiński wywiad.

