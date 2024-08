„Ekstremalnie trudna” sytuacja na froncie w pobliżu Pokrowska RDC 28.08.2024 22:44 Środa 28 sierpnia to 915. dzień wojny w Ukrainie. Sytuacja w okolicach Pokrowska i na innych odcinkach frontu w obwodzie donieckim jest „ekstremalnie trudna”; wojska rosyjskie koncentrują tam swoje główne wysiłki - poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Mykola Kalyeniak)

„Był raport dowódcy: pokrowski i inne kierunki w obwodzie donieckim. Tam ekstremalnie trudno, tam koncentrują się kluczowe rosyjskie wysiłki i największe siły. Bardzo ważna jest teraz niezłomność każdej z naszych jednostek, nasza zdolność do niszczenia okupanta” - podkreślił Zełenski.

Wojska rosyjskie są obecnie około 12 km od Pokrowska, ważnego węzła komunikacyjnego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

„Dowódca (Syrski) poinformował również o operacji w obwodzie kurskim (w Rosji). Nadal zwiększamy terytorium naszej kontroli na niektórych obszarach w pobliżu granicy z Ukrainą. Dziś również, jak każdego dnia, uzupełniamy nasze zasoby do wymiany jeńców. (...) To właśnie pomoże sprowadzić do domu wielu naszych ludzi z rosyjskiej niewoli” - stwierdził Zełenski.

Dodał, że „musimy również zdać sobie sprawę, że całe napięcie, które przenieśliśmy na Rosję, oznacza, że nie mogą oni wywierać jeszcze większej presji na nasz obwód doniecki”.

Prezydent zwrócił uwagę, że wszyscy partnerzy powinni być bardziej aktywni w zwalczaniu rosyjskiego terroru. "„en terror nigdy nie powinien stać się jakąś nową rzekomą „normalnością” dla Europy” - zaznaczył.

Według Zełenskiego, Ukraina współpracuje również z partnerami w kwestii dostaw nie tylko broni i amunicji na linię frontu, „ale także siły naszej jedności z naszymi partnerami, naprawdę skutecznej jedności - jedności dalekiego zasięgu”.

„Nadal nalegamy na podjęcie teraz decyzji - na zniesienie ograniczeń dla Ukrainy w prowadzeniu ataków dalekiego zasięgu, co pomoże nam zakończyć wojnę tak szybko, jak to możliwe, w sposób sprawiedliwy dla Ukrainy i całego świata. Obrona życia ma takie samo znaczenie wszędzie. Dziękuję wszystkim na świecie, którzy nam pomagają” - zaakcentował prezydent.

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły operację ofensywną w obwodzie kurskim na terytorium Rosji 6 sierpnia. Terytoria obecnej Rosji nie były okupowane przez obce armie od czasów II wojny światowej.

Czteroosobowa rodzina zginęła w rosyjskim ataku

Czteroosobowa rodzina zginęła w środę w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ataku bombowego na wieś Izmajliwka koło Pokrowska – poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Pocisk, najprawdopodobniej kierowana bomba lotnicza, uderzył w budynek jednorodzinny, zabijając znajdujących się w nim domowników.

„Pod gruzami zginęła cała rodzina: rodzice w wieku 45 i 53 lat, a także ich 17-letni syn i 24-letnia córka. Ratownicy wydostali ich ciała spod ruin” – podała prokuratura w komunikacie na Facebooku. (https://tinyurl.com/3ffx4by3)

Odcinek pokrowski w obwodzie donieckim jest jednym z najintensywniej atakowanych przez przeciwnika odcinków frontu w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji. Siły agresora próbują przejąć autostradę Konstantynówka-Pokrowsk, aby zakłócić połączenie logistyczne Sił Obronnych Ukrainy.

Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na hotel w Krzywym Rogu

Z dwóch do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na hotel w Krzywym Rogu, w którym zginął m.in. dziennikarz agencji Reutera – poinformowały w środę ukraińskie władze. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili na Ukrainie co najmniej trzech cywilów.

„Liczba ofiar śmiertelnych w hotelu w Krzywym Rogu wzrosła do czterech. W nocy ratownicy odnaleźli ciało kolejnej osoby. W wyniku nocnego ataku rakietowego na hotel w Krzywym Rogu 27 sierpnia zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Operacje poszukiwawcze i ratownicze zostały zakończone” – podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych po rosyjskich ostrzałach częściowo okupowanego obwodu chersońskiego na południu Ukrainy – przekazał szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. W regionie zaatakowanych zostało 18 miejscowości, w tym sam Chersoń.

12 osób ucierpiało w Iziumie w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, który Rosjanie ostrzelali z wyrzutni Tornado – powiadomił szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. W innych miejscowościach tego regionu w następstwie ostrzałów rannych zostało co najmniej 11 osób. W mieście Bohoduchiw zginął 72-letni mężczyzna – poinformował na Telegramie.

