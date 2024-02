Czworo przywódców Zachodu oddało hołd Ukraińcom w drugą rocznicę inwazji Rosji RDC 24.02.2024 18:19 Czworo przywódców Zachodu: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także premierzy Włoch Giorgia Meloni, Kanady Justin Trudeau i Belgii Alexander De Croo odddało w sobotę na lotnisku w Hostomlu pod Kijowem hołd Ukraińcom, odpierającym od dwóch lat rosyjską inwazję. W uroczystości uczestniczył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Druga rocznica wojny na Ukrainie (autor: FILIPPO ATTILI / ITALIAN GOVERNMENT PRESS OFFICE/HANDOUT)

Przewodnicząca KE podkreśliła podczas swojego wystąpienia, że Ukraina będzie wolna. – Europa będzie was wspierać tak długo, jak będzie to konieczne. Będzie więcej wsparcia finansowego, więcej amunicji – Ursula zapewniła von der Leyen.

Mówiła też o szkoleniu żołnierzy ukraińskich i zaznaczyła: – Będziemy inwestować w europejski przemysł obronny.

Odnosząc się do miejsca sobotniego spotkania, lotniska w Hostomlu, oceniła, że nie ma lepszej lokalizacji, by przypomnieć o zaangażowaniu Unii na rzecz Ukrainy.

Przewodnicząca KE zauważyła, że marzeniem Ukraińcow jest to, by mieć miejsce w europejskiej rodzinie. – Razem spełnimy to marzenie. Ukraina (żyjąca) w pokoju będzie częścią Europy – zadeklarowała von der Leyen.

Dodała: – Zestrzeliliście siedem (rosyjskich) odrzutowców tylko w ubiegłym tygodniu. Odepchnęliście (Rosjan) na Morzu Czarnym. Wszystko to wydawało się niemożliwe dwa lata temu. Mam ufność co do tego, że Ukraina nadal będzie wszystkich zaskakiwać.

„Będziemy bronić tej ziemi”

Uczestnicząca w uroczystości premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała: – Ta ziemia jest częścią naszego domu i będziemy jej bronić.

– To miejsce jest symbolem porażki Moskwy i dumy Ukrainy. Przypomina nam, że jest coś silniejszego od pocisków i wojny - to miłość do ziemi i wolności – zauważyła Meloni.

Włoska premier oświadczyła: – Są heroiczne gesty, które zmieniły bieg historii. Jeden z nich miał miejsce tutaj, 24 lutego dwa lata temu. To tutaj rozpoczęła się heroiczna obrona narodu ukraińskiego, to tu upadł plan Putina, by obalić demokratyczne władze w ciągu kilku dni i zastąpić je marionetkowym rządem, który realizowałby jego polecenia.

Premier Kanady Justin Trudeau oświadczył: – Wasza walka jest także naszą walką, walczycie o waszą demokrację, ale także o demokrację każdego z nas. Walczycie o zachowanie reguł, co do których zgodziły się państwa świata.

Miejscowość Hostomel w obwodzie kijowskim, gdzie znajduje się lotnisko koncernu Antonow, stała się jednym z najważniejszych celów rosyjskiej inwazji w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Walki o Hostomel trwały do końca marca. 1 kwietnia rosyjscy najeźdźcy opuścili miasteczko.

Na lotnisku w Hostomlu znajduje się wrak zniszczonego przez Rosjan samolotu An-225 Mrija, uznawanego przed inwazją za największy samolot transportowy świata.

