Do 61 wzrosła liczba rannych po rosyjskim ataku na Pawłohrad RDC 06.09.2024 22:52 Piątek 6 września to 924. dzień wojny w Ukrainie. Do 61 wzrosła liczba rannych po ataku na Pawłohrad w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie wojska rosyjskie zrzuciły w piątek rano pięć pocisków balistycznych. Jedna osoba nie żyje – poinformowały wojskowe władze obwodowe.

Wojna w Ukrainieq (autor: Mykola Tys/PAP/EPA)

Pawłohrad we wschodniej części Ukrainy jest miejscem, do którego ewakuowani są mieszkańcy Pokrowska w obwodzie donieckim. Miasto to starają się zdobyć okupacyjne wojska Rosji, a w okolicach Pokrowska trwają intensywne walki.

„Już 61 poszkodowanych w Pawłohradzie. Większość w stanie średnim, ale w szpitalach” – powiadomił na Telegramie szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

Do ataku na Pawłohrad Rosjanie użyli pięciu pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23. Wśród rannych było troje dzieci w wieku 4, 9 i 14 lat.

„Wróg zaatakował Pawłohrad. (...) Nie zabrakło zniszczeń. Zagrożenie utrzymuje się, więc zachowujemy ciszę informacyjną. Pozostańcie w schronach do czasu odwołania alarmu” – pisał wcześniej Łysak.

Według jego relacji w mieście wybuchło kilka pożarów. Paliło się mieszkanie w jednym z wysokich budynków. Pracownicy pogotowia ugasili pożar i uratowali pięć osób.

