Nocny atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Celem była infrastruktura energetyczna

Obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy znalazły się pod zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, do którego doszło ostatniej nocy. Rosjanie wypuścili 174 bezzałogowce. Odłamki strącanych dronów uszkodziły obiekty energetyczne, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu dla mieszkańców dwóch rejonów środkowo-wschodniej części kraju. Poniedziałek 17 marca to 1017. dzień wojny w Ukrainie.