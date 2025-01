Trzy osoby zginęły w atakach rosyjskich dronów

Piątek 24 stycznia to 1066. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej trzy osoby cywilne zginęły w nocnych atakach dronów na Ukrainę. Bezzałogowce wojsk rosyjskich dotarły m.in. do sąsiadującego z Polską obwodu lwowskiego; w samym Lwowie dwukrotnie słychać było wybuchy – powiadomiły w piątek władze i media.