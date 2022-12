Skuteczna odpowiedź Ukraińców. Ostrzelano zebranie rosyjskich oficerów

Siły Zbrojne Ukrainy ostrzelały zebranie rosyjskich oficerów w miejscowości Zabaryne w obwodzie chersońskim na południu kraju - poinformował w niedzielę portal Ukraińska Prawda. Wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie – oświadczył w poniedziałek rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Baza lotnicza Engels w obwodzie saratowskim, na południu Rosji, wykorzystywana jest do atakowania ukraińskich celów cywilnych. Poniedziałek to 306. dzień wojny w Ukrainie.