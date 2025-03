Rosyjskie ostrzały w obwodzie donieckim. Nie żyje sześć osób, w tym dwoje dzieci RDC 11.03.2025 22:51 Wtorek 11 marca to 1011. dzień wojny w Ukrainie. W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło we wtorek sześć osób, w tym dwoje dzieci; rannych zostało siedem osób, w tym dziecko — poinformował szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/IGOR TKACHENKO)

„Dwoje dzieci zostało dziś zabitych przez Rosjan w obwodzie donieckim. Wieczorem wróg ostrzelał z artylerii miejscowość Riwne w hromadzie (gminie) Myrnohrad. Zginęli dwaj bracia w wieku 11 i 13 lat. Ponadto ranny został 14-letni chłopiec, znajduje się w stanie ciężkim” — napisał Fiłaszkin w Telegramie.

Przewodniczący administracji obwodowej powiadomił, że Rosjanie zaatakowali też dronami FPV dwa cywilne samochody między Pokrowskiem a miejscowością Rodynske. W wyniku tego nalotu jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Trzy osoby poniosły śmierć, a trzy kolejne doznały obrażeń w Siwersku. W Konstantynów?e ranna została jeszcze jedna osoba.

Fiłaszkin wezwał mieszkańców obwodu donieckiego do ewakuacji. „Każdego dnia muszę pisać straszne słowa o nowych ofiarach. Rodzice, jeśli nie dbacie o siebie, to chociaż ocalcie swoje dzieci! Ich życie to wasza odpowiedzialność” — zaapelował.

Jedna osoba zabita i trzy ranne w eksplozji w Iwano-Frankowsku

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku eksplozji w pobliżu dworca kolejowego w Iwano-Frankowsku na zachodzie Ukrainy — przekazał na antenie telewizji Ołeh Kuszniruk, zastępca szefa Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w obwodzie iwanofrankowskim. Według DSNS doszło do wybuchu niezidentyfikowanego przedmiotu.

— Dziś o godz. 18.30 (godz. 17.30 czasu polskiego) służba ratunkowa otrzymała zgłoszenie o wybuchu przy ul. Prywokzalnej 9. Po przybyciu na miejsce strażacy i ratownicy rozpoczęli działania i ustalili, że doszło do eksplozji niezidentyfikowanego przedmiotu. Pod podanym adresem znaleziono jedną osobę zabitą oraz trzy ranne. W tym samym czasie doszło do drugiego wybuchu przy ul. Prywokzalnej 49 — relacjonował Kuszniruk.

Po przybyciu ratowników pod drugi z tych adresów stwierdzono, że wybuch nastąpił w mieszkaniu na ostatnim piętrze dziewięciokondygnacyjnego budynku. Niezidentyfikowany obiekt eksplodował, a następnie spalił się, a pożar objął powierzchnię 400 metrów kwadratowych. — Cztery osoby zostały uratowane ze (swoich) mieszkań — powiadomiła DSNS.

Według ratowników „poszkodowani są przewożeni do szpitala miejskiego” w Iwano-Frankowsku.

Kuszniruk poinformował, że eksplozje uszkodziły okna w budynkach. Zniszczone zostały też ścianki działowe i ściany na ostatnim piętrze.

