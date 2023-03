Rosyjski atak rakietowy na Kramatorsk. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku ataku rakietowego wojsk rosyjskich na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy we wtorek rano. Rosjanie ostrzelali centrum miasta niszcząc blok i uszkadzając sąsiednie budynki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział ukaranie winnych ataku. Wtorek to 384. dzień wojny w Ukrainie.