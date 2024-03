Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Dziesięć osób zostało rannych RDC 21.03.2024 22:51 Czwartek 21 marca to 755. dzień wojny na Ukrainie. Wojska rosyjskie zaatakowały w czwartek wczesnym rankiem stolicę Ukrainy, Kijów, używając do tego rakiet balistycznych. Część odłamków ze strąconych pocisków spadła na domy mieszkalne, wywołując pożary – poinformował mer Witalij Kliczko. Liczba rannych cywilów zwiększyła się do dziesięciu.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Vladyslav Musiienko)

Do dziesięciu zwiększyła się liczba rannych cywilów po nocnym ataku rakietowym Rosji na stolicę Ukrainę, Kijów – poinformował w czwartek rano mer tego miasta Witalij Kliczko. Obrona powietrzna strąciła około 30 pocisków – przekazały władze wojskowe.

„Liczba poszkodowanych wzrosła do dziesięciu. Dwoje z nich trafiło do szpitala. Pozostali zostali opatrzeni na miejscu” – napisał Kliczko na Telegramie.

Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej, powiadomił, że nad miastem i w jego okolicach obrona powietrzna zestrzeliła około 30 rakiet, w tym pociski balistyczne.

„Po pauzie, która trwała 44 dni, przeciwnik dokonał kolejnego ataku rakietowego na Kijów. Wróg zastosował rakiety manewrujące Ch-101, Ch-555 i Ch-55, które odpalono z bombowców strategicznych Tu-95MS oraz rakiety balistyczne z terytorium fr (Federacji Rosyjskiej)” – przekazał Popko.

W wyniku ataku w dzielnicy Szewczenkiwskiej w centrum Kijowa uszkodzony został blok i wybuchł pożar w mieszkaniu; prowadzona jest ewakuacja ludzi. W dzielnicy Swiatoszyno odłamki spadły na budynek przedszkola, został uszkodzony blok i płonęły samochody. Z zabytkowej dzielnicy Padół nadeszły informacje o dwóch pożarach.

Na miejscu działają służby ratunkowe i medyczne. Włądze Kijowa zwróciły się do mieszkańców z apelem, by nie ignorowali syren i w razie kolejnego alarmu udali się do schronów.

Jedna osoba zabita i cztery ranne w rosyjskim ostrzale Mikołajowa

Wojska rosyjskie ostrzelały w czwartek Mikołajów na południu Ukrainy, w mieście eksplodował pocisk balistyczny; zginęła co najmniej jedna osoba, cztery zostały ranne - powiadomili mer Mikołajowa Ołekandr Sienkewycz i szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Na miejscu zdarzenia wciąż trwa misja poszukiwawczo-ratunkowa - przekazał Kim w komunikacie na Telegramie.

Liczący przed rosyjską inwazją 470 tys. mieszkańców Mikołajów, stolica obwodu mikołajowskiego, był atakowany przez rosyjskie wojska w pierwszych tygodniach inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku, lecz Ukraińcy zdołali obronić miasto.

Do najtragiczniejszego w skutkach ostrzału Mikołajowa doszło 29 marca 2022 roku, gdy siły agresora uderzyły w budynek będący siedzibą władz regionu mikołajowskiego. Zginęło wówczas 37 osób, a 34 zostały ranne.

Rosyjska FSB werbuje taksówkarzy na okupowanych terenach Ukrainy

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje zbierać informacje na okupowanych terenach Ukrainy, werbując w tym celu taksówkarzy i szpiegując na lokalnych targowiskach - powiadomił w czwartek ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Najeźdźcy uciekają się do najróżniejszych sposobów, by identyfikować osoby, które mogą przekazywać ukraińskiej armii doniesienia na temat wroga. Odnotowano przypadki gromadzenia danych przez taksówkarzy współpracujących z FSB. Ponadto na targowiskach można spotkać rosyjskich funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Ich zadaniem jest skłonić odwiedzających te miejsca do rozmowy i ujawnić w ten sposób osoby „nielojalne” - czytamy na łamach serwisu.

Części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostają pod rosyjską okupacją od 2014 roku, natomiast zaporoskiego i chersońskiego - od ponad dwóch lat. 30 września 2022 roku dyktator Rosji Władimir Putin ogłosił aneksję tych czterech regionów Ukrainy.

