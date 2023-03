Rosjanie ostrzelali punkt wydawania pomocy humanitarnej w Chersoniu 25.03.2023 18:57 Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę z artylerii punkt wydawania pomocy humanitarnej w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformował szef administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Podkreślił, że to kolejny atak na miejsca, gdzie cywile zwracają się po pomoc. Sobota to 395. dzień wojny w Ukrainie.

"Okupanci rosyjscy nadal ostrzeliwują miejsca, gdzie cywilom udzielana jest pomoc" - podkreślił Prokudin na serwisie Telegram. Jak wyjaśnił, z powodu ostrzału w Chersoniu poszkodowane zostały dwie osoby: 41-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna. Obie osoby, ranne w wyniku eksplozji pocisku i uderzeń odłamków, są w szpitalu. Jak przypomniał Prokudin, poprzedniego dnia oddziały rosyjskie ostrzelały "punkt niezłomności" (miejsce, w którym można m.in. ogrzać się, otrzymać posiłek czy skorzystać z internetu - PAP) w Kostiantyniwce, w obwodzie donieckim. "Dziś celem artylerii rosyjskiej stał się punkt wydawania pomocy humanitarnej w Chersoniu" - dodał urzędnik.

Chersoń i zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, są od listopada ubiegłego roku kontrolowane przez władze w Kijowie. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją. Już kilka dni po wycofaniu się z Chersonia najeźdźcy zaczęli ostrzeliwanie tego miasta ze stanowisk artyleryjskich, rozmieszczonych po przeciwległej stronie Dniepru.

16 cywilów zginęło, a 59 zostało rannych minionej doby na Ukrainie wskutek rosyjskich ostrzałów - podaje w sobotę agencja Ukrinform. Rosyjskie wojsko ostrzelało terytorium ośmiu obwodów ukraińskiego państwa.

Poprzedniego dnia z różnego rodzaju uzbrojenia rosyjskie wojsko ostrzelało 119 miejscowości; trafiono w 63 obiekty infrastruktury - pisze Ukrinform, powołując się na Military Media Center, platformę medialną resortu obrony. Z kolei sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że minionej doby rosyjska armia straciła 720 żołnierzy.

Policja: ponad 280 osób w obwodzie kijowskim wciąż jest zaginionych blisko rok po okupacji

Szef policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow powiedział w sobotę, że ponad 280 osób w regionie wciąż uznanych jest za zaginione po okresie okupacji rosyjskiej wiosną 2022 roku. Policja dotąd znalazła ciała 1374 cywilów zabitych podczas okupacji.

Liczba odnalezionych ciał nie odbiega znacznie od danych, które Niebytow podawał na początku marca, natomiast liczba osób uznanych za zaginione wzrosła, z 278 do 283. Szef policji wezwał obywateli Ukrainy, w tym mieszkających obecnie za granicą, by przekazywali informacje o mieszkańcach obwodu kijowskiego, którzy mieszkali sami i nie mieli bliskich krewnych. Agencja UNIAN, która przekazała wypowiedź Niebytowa podkreśla, że na terenach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej wciąż odnajdywane są nowe pochówki. Wojska rosyjskie okupowały obwód kijowski od marca do początku kwietnia 2022 roku.

