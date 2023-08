Rosjanie ostrzelali cerkiew w Chersoniu, a następnie strażaków, którzy gasili pożar na miejscu ataku RDC 03.08.2023 22:34 Czwartek 3 sierpnia to 526. dzień wojny w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali cerkiew w Chersoniu na południu Ukrainy, raniąc trzy osoby – powiadomiły w czwartek władze lokalne. W trakcie operacji ratunkowej doszło do kolejnego ostrzału tego samego miejsca – ranni są czterej strażacy.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie już prawie dwa tysiące bojowych dronów shahed, znaczną część z nich udało się strącić - poinformował w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Szef ukraińskiego państwa, komentując sytuację na froncie, zaznaczył, że trwają zacięte walki, a rosyjskie wojska za wszelką cenę próbują powstrzymać siły ukraińskie.

"Szturmy są bardzo brutalne. Kierunek kupiański, łymański, bachmucki, marjinski, awdijiwski, kierunki południowe - wszędzie jest trudno" - ocenił Zełenski. Zapewnił jednak, że "ukraińska siła dominuje". "I dziękuję za to każdemu i każdej na froncie!" - zwrócił się do walczących.

"Pracujemy nad tym, by strącać więcej: by strącać jak najwięcej. Pracujemy nad tym, by było więcej systemów obrony przeciwlotniczej" - powiedział prezydent na opublikowanym wieczorem nagraniu.

Rosjanie ostrzelali grecki konsulat w Chersoniu

Rosjanie ostrzelali w czwartek grecki konsulat w Chersoniu - poinformowały władze obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.

"Wróg uderzył w 27 obszarów zabudowanych regionu, w tym m.in. w bank i budynek honorowego konsulatu Grecji w Chersoniu" - podał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

Rosjanie w ciągu ostatnich 24 godzin uderzyli w region 55 razy, wystrzeliwując 264 rakiety. 72 z nich trafiły w stolicę obwodu - Chersoń.

Pierwsi Grecy przybyli na południową Ukrainę z z Krymu po wojnie rosyjsko-tureckiej w 1774 roku. Nie jest jasne, czy przesiedlenie było dobrowolne, czy wymuszone przez carycę Katarzynę II.

W pierwszej fazie rozpoczętej przez Rosję w 2022 roku pełnowymiarowej inwazji wiele osób pochodzenia greckiego ewakuowało się z Mariupola. Według szacunków przed wojną na Ukrainie mieszkało ok. 150 tys. osób greckiego pochodzenia.

Rosjanie ostrzelali cerkiew w Chersoniu, a następnie strażaków, którzy gasili pożar na miejscu ataku

Rosjanie ostrzelali cerkiew w Chersoniu na południu Ukrainy, raniąc trzy osoby – powiadomiły w czwartek władze lokalne. W trakcie operacji ratunkowej doszło do kolejnego ostrzału tego samego miejsca – ranni są czterej strażacy.

O ataku na cerkiew w centrum Chersonia powiadomił w czwartek rano szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

"Ranni są trzej pasażerowie busa, który przejeżdżał obok soboru w chwili ataku. Zostali hospitalizowani" – przekazał Prokudin. Lekarze walczą o życie 74-letniego mężczyzny - dodał.

Wkrótce doszło do ponownego ataku. Wojska agresora ostrzelały strażaków, którzy gasili pożar, spowodowany przez pierwszy atak – poinformowało w komunikacie MSW Ukrainy.

Ranni są czterej funkcjonariusze Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Doszło do zniszczeń sprzętu.

