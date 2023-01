Rosjanie mobilizują do armii Ukraińców ze wschodu kraju RDC 13.01.2023 22:39 Wojska ukraińskie odparły w nocy z czwartku na piątek wiele ataków w obwodach ługańskim i donieckim - poinformował w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie mobilizują do swojej armii obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ałczewsku, w okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie kraju – podała urzędująca poza granicami obwodu Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa. Piątek to 323. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Sztab rosyjskiej armii wydał zalecenia w sprawie informowania o wojnie przeciwko Ukrainie, zgodnie z którymi media powinny mówić, że jest to konflikt Rosji z NATO, usprawiedliwiać ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i podnosić zasługi formalnych dowódców - przekazał ukraiński wywiad wojskowy w piątek.

„Dokument świadczy o kardynalnej zmianie akcentów na temat informowania o wydarzeniach wojny przeciwko Ukrainie oraz o zaostrzeniu walki politycznej wewnątrz kraju agresora” – ocenił Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) w opublikowanej w mediach społecznościowych informacji.

Rosyjscy propagandyści mają m.in. uwypuklać rolę ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i generała Walerija Gierasimowa na stanowisku dowodzącego rosyjskim wojskiem w Ukrainie, a przede wszystkim umniejszać rolę rosyjskiej firmy wojskowej znaną pod nazwą Grupa Wagnera.

Według ukraińskiego wywiadu dokument składa się z 11 punktów. Wśród głównych instrukcji dla mediów jest opieranie się na informacjach uzgodnionych ze źródłami resortu obrony Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną mają być usprawiedliwiane „koniecznością takich działań”, zaś wiadomości o dostawach broni dla Ukrainy z Zachodu powinny być przekazywane jako dowód, że Rosja walczy z „całym NATO”.

Rekomendacje sztabu rosyjskiej armii zawierają również zalecenia rezygnacji z mówienia o Grupie Wagnera w pozytywnym kontekście oraz podkreślania wiadomości o „nadmiernych stratach ludzkich i bezsensownych atakach” tej formacji.

Propaganda w Rosji powinna jednocześnie zwracać uwagę na doniesienia mediów zachodnich, informujących o sukcesach armii rosyjskiej i porażkach sił zbrojnych Ukrainy. „Ze szczególną uwagą należy traktować oświadczenia polityków zachodnich i ukraińskich, które można interpretować właśnie w takim kluczu” – brzmią zalecania rosyjskiego dowództwa dla mediów przekazane przez HUR.

Media: Grupa Wagnera tirami wywozi ciała poległych żołnierzy, chętnych do przewozu szuka przez ogłoszenia

Przedstawiciele Grupy Wagnera, rosyjskiej formacji najemników, używają do transportu zabitych żołnierzy ciężarówek rosyjskich firm transportowych – podaje portal Ostorożno, Nowosti.

„Grupa Wagnera przewozi ciała swoich zabitych z pomocą zwykłych ciężarówek. Stosowne zamówienia (na usługi) pojawiają się na portalach branżowych +praktycznie codziennie+” – poinformował w czwartek wieczorem kanał Ostorożno, Nowosti w Telegramie.

Autorzy przywołują treści zamówień, które znaleźli w internecie: „Waga - 6 ton, objętość – 82 m3. Ładunek 200 (tak w Rosji określa się ciała zabitych żołnierzy- PAP)”. W treści opisywanego zamówienia wskazano trasę – z Rostowa nad Donem na południu Rosji do podmoskiewskiej Bałaszychy. Zaznaczono, że musi to być samochód-chłodnia. Opłata to 60 tys. rubli gotówką (niecałe 4 tys. zł).

Rozmówcy z firmy Disawtotrans, która składa zamówienia w imieniu zleceniodawców, mieli powiedzieć Ostorożno, Nowosti, że „cynkowe ładunki pojawiają się prawie codziennie”. Zleceniodawcą opisywanego zamówienia miała być według nich Grupa Wagnera.

Władze: Rosjanie mobilizują mężczyzn na okupowanych terytoriach

Rosjanie mobilizują do swojej armii obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ałczewsku, w okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie kraju – podała w piątek urzędująca poza granicami obwodu Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa.

„W celu uzupełnienia strat w żywej sile Rosjanie kontynuują mobilizację mężczyzn na tymczasowo okupowanym terytorium. W Ałczewsku odnotowano początek kolejnej fali mobilizacji, która trwa od 9 stycznia” – powiadomiono w Telegramie Ługańskiej OAW.

Zgodnie z komunikatem na froncie Rosjanie posługują się prowokacją, używając m.in. ukraińskich mundurów polowych. „Rosjanie mogą także planować operacje pod obcą flagą w celu dyskredytacji Sił Zbrojnych Ukrainy” – ostrzeżono.

Wojskowe władze obwodowe przekazały jednocześnie, że po stronie przeciwnika brakuje miejsc w szpitalach, gdzie leczeni są ranni. Taka sytuacja panuje w miejscowościach Biłokurakine, Starobielsk i Nowoajdar.

„W Dowżańsku, w związku z brakiem łóżek dla rannych Rosjan, opróżniony został oddział położniczy; zajęte są również okoliczne sanatoria” – poinformowano.

Wiceminister obrony: pod Sołedarem przez całą noc toczyły się walki

Noc pod Sołedarem była gorąca, wciąż toczyły się walki - poinformowała w piątek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana przez Sky News. "To trudny etap wojny, lecz zwyciężymy. Bez wątpienia" - dodała.

"Wróg rzucił prawie wszystkie główne siły na doniecki odcinek frontu i utrzymuje wysoką intensywność ofensywy" - napisała Malar na swoim kanale w Telegramie.

W okolicach Sołedaru w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w ostatnim okresie toczą się bardzo zacięte walki; wojska ukraińskie próbują obronić miejscowość - podał portal Sky News. Strona rosyjska utrzymuje, że zdobyła miasto, lecz Ukraina konsekwentnie temu zaprzecza.

Sztab: wojska ukraińskie odparły w nocy z czwartku na piątek wiele ataków w obwodach ługańskim i donieckim

Wojska ukraińskie odparły w nocy z czwartku na piątek wiele ataków w obwodach ługańskim i donieckim - poinformował w porannym piątkowym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie atakowały między innymi Stelmachiwkę i Biłohoriwkę w obwodzie donieckim oraz Marijinkę, Awdijiwkę i Krasnohoriwkę w obwodzie donieckim.

Najbardziej zaciekłe walki toczą się podobnie jak w ostatnich dniach - w okolicach Sołedaru i Bachmutu, a także w pobliżu Paraskijiwki i Kliszczijiwki. Wszystkie te miejscowości znajdują się w obwodzie donieckim.

Rosja przeprowadziła również pięć ataków rakietowych na miasta Kostiantyniwka, Kramatorsk i Zaporoże - poinformował sztab.

Dowództwo wojsk ukraińskich poinformowało też, że rosyjscy okupanci nadal rabują miejscową ludność na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego. W jednej z miejscowości rejonu kachowskiego władze okupacyjne zapowiedziały inwentaryzację majątku ruchomego i nieruchomego miejscowych prywatnych przedsiębiorców, a następnie jego nacjonalizację.