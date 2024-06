Rosja znów zaatakowała Charków. Co najmniej jedna osoba zginęła, osiem rannych RDC 23.06.2024 19:14 Wojsko rosyjskie ponownie zaatakowało w niedzielę Charków na północnym wschodzie Ukrainy, zabijając co najmniej jedną i raniąc osiem osób – poinformowali przedstawiciele lokalnych władz.

Atak rakietowy Charków (autor: PAP)

Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto, został zaatakowany z użyciem kierowanych bomb lotniczych ok. godz. 15 (14 czasu polskiego).

„W Charkowie słychać wybuchy. Miasto jest ostrzeliwane KAB-ami (kierowanymi bombami lotniczymi). Uważajcie na siebie” – napisał mer Charkowa Ihor Terechow.

Następnie powiadomił, że jedna z bomb spadła na dzielnicę domów jednorodzinnych. „Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w następstwie trafienia KAB-em w prywatny dom. Kolejne trzy ranne osoby w innej dzielnicy miasta; doszło tam do ataku na dziecięcą placówkę oświatową” – dodał Terechow.

Dzień wcześniej, w sobotę, rosyjskie wojska także zaatakowały Charków z zastosowaniem bomb lotniczych. W wyniku ataku zginęły trzy, a rannych zostało 56 osób, w tym troje dzieci.

Liczba rannych w Charkowie wzrosła do 56; powstrzymano niedzielne ostrzały pod Kijowem

Liczba osób poszkodowanych w sobotnich rosyjskich ostrzałach Charkowa wzrosła do 56; stan zdrowia czworga cywilów jest oceniany jako poważny; niedzielny poranny ostrzał obwodu kijowskiego został powstrzymany - oznajmiły ukraińskie władze regionalne i dowództwo sił powietrznych.

Łącznie na Charkowszczyźnie zginęły w sobotę cztery osoby, a 64 zostały ranne. Czwarta ofiara śmiertelna to mieszkaniec wsi Miłowe w rejonie (powiecie) iziumskim. Siły rosyjskie ostrzelały tego dnia także miejscowości w rejonach czuhujiwskim i kupiańskim - oznajmił na Telegramie szef obwodowych władz Ołeh Syniehubow.

Wcześniej informowano, że w wyniku sobotniego ataku na Charków śmierć poniosły trzy osoby, a 25 doznało obrażeń.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych poinformowało w niedzielę o odparciu rosyjskiego ataku na obwód kijowski, przeprowadzonego w godzinach porannych przy pomocy pocisków manewrujących Kalibr. Zestrzelono dwie spośród trzech takich rakiet.

Na skutek tych uderzeń dwie osoby w stołecznym regionie zostały lekko ranne. Stwierdzono uszkodzenia sześciu wielopiętrowych budynków mieszkalnych i ponad 20 domów prywatnych - czytamy w komunikacie administracji obwodu kijowskiego.

