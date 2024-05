Ponad 600 więźniów szkoli się, żeby walczyć w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Wtorek 28 maja to 823. dzień wojny w Ukrainie. Ponad 600 skazanych zgłosiło się do służby wojskowej w walczących z rosyjską agresją Siłach Zbrojnych Ukrainy. Obecnie przechodzą oni szkolenie, po którym zostaną włączeni do oddziałów szturmowych – poinformował we wtorek ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluska.