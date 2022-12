Pomniki Puszkina, Gorkiego i Łomonosowa trafią do schroniska dla zwierząt

Na Ukrainę sprowadzono ciała kolejnych 49 poległych żołnierzy – powiadomiło we wtorek ministerstwo ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych. W ramach wymiany zaś uwolniono we wtorek 60 ukraińskich wojskowych. Z kolei władze miasta Dniepr przeniosą pomnik Puszkina do schroniska dla zwierząt. Wtorek 6 grudnia to 286. dzień wojny.