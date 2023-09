Pięć osób zginęło w ostrzale rakietowym Charkowa 16.09.2023 18:32 W Charkowie, ostrzelanym przez Rosjan w sobotę pociskami rakietowymi, pięć osób jest rannych w wyniku ataku; trwa likwidacja szkód - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Rosjanie użyli pocisków S-300, które uderzyły w rejon na północnym zachodzie Charkowa. Sobota 16 września to 569. dzień wojny w Ukrainie.

Sobota 16 września to 569. dzień wojny w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/Facebook)

"Okupanci przeprowadzili pięć ataków rakietami S-300 (...). Według wstępnych danych służb medycznych rannych zostało pięciu cywilów" - napisał Syniehubow na Telegramie. Jak dodał, stan rannych nie zagraża ich życiu.

Niespełna trzy godziny wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy w około połowie regionów Ukrainy, w tym w obwodzie charkowskim, a także w stolicy kraju - Kijowie. W Charkowie słychać było odgłosy eksplozji.

Alarm przeciwlotniczy w kilku obwodach

W Kijowie, obwodzie kijowskim, innych centralnych obwodach Ukrainy oraz w regionach na południu kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy związany z zagrożeniem atakiem rakietowym - poinformowała w sobotę agencja Ukrinform.

Siły Powietrzne armii ukraińskiej podały na Telegramie, że alarm obowiązuje w obwodach: kijowskim, charkowskim, czernihowskim, czerkaskim, dniepropietrowskim, mikołajewskim, odeskim, połtawskim i zaporoskim. W praktyce oznacza to stan zagrożenia obowiązujący na terenie połowy kraju - zauważa portal Ukraińska Prawda.

Krótko później władze Charkowa, leżącego na wschodzie Ukrainy, poinformowały o czterech atakach rosyjskich na to miasto. Na miejsce, gdzie doszło do uderzeń, wyjechały służby ratownicze - poinformował na Telegramie szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Wezwał, by nie opuszczać schronów aż do odwołania alarmu przeciwlotniczego.

Statki dotarły do portów na Morzu Czarnym

- Pierwsze statki wykorzystały utworzony w sierpniu przez Ukrainę korytarz humanitarny przez Morze Czarne, by wpłynąć do portów ukraińskich, po tym, jak trasą tą przepłynęły jednostki opuszczające Ukrainę - poinformował w sobotę minister infrastruktury Ołeksand Kubrakow.

W komunikacie na Facebooku minister napisał, że "pierwsze statki cywilne wykorzystały tymczasowy korytarz humanitarny kierując się do portów ukraińskich". Następnie dodał, że statki: Resilient Africa i Aroyat, pływające pod banderą Palau, "potwierdziły gotowość wykorzystania trasy" i wpłynięcia do ukraińskiego portu Czarnomorsk, "w celu załadowania prawie 20 tys. ton pszenicy dla krajów Afryki i Azji". Załoga statków to obywatele Azerbejdżanu, Egiptu, Turcji i Ukrainy.

Minister przypomniał, że zadeklarowany przez Ukrainę korytarz humanitarny służył do ewakuacji okrętów, które utknęły w portach ukraińskich nad Morzem Czarnym, nie mogąc ich opuścić z powodu rosyjskiej inwazji. Z jego oświadczenia, opublikowanego na Facebooku wynika, że teraz korytarz będzie wykorzystany do żeglugi w odwrotnym kierunku i statki zawiną do portu w Czarnomorsku.

Od czasu utworzenia korytarza w sierpniu wypłynęło nim z Ukrainy pięć statków, zablokowanych w portach od początku wojny. Były to jednostki: Joseph Schulte, Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy i Puma - poinformował Kubrakow. (https://tinyurl.com/nha2mt66)

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała w połowie sierpnia, że uruchamia tymczasowy korytarz, który ma umożliwić wypłynięcie z Odessy, Czarnomorska i Piwdennego statków handlowych, pozostających w tych portach w wyniku rosyjskiej blokady eksportu ukraińskiego przez Morze Czarne.

W połowie lipca Kreml wprowadził de facto blokadę portów Ukrainy, wycofując się z umowy o eksporcie zboża z tego kraju przez Morze Czarne. Porozumienie zawarte pod auspicjami ONZ i umożliwiające Kijowowi eksport produktów żywnościowych obowiązywało od lipca 2022 roku. Po odstąpieniu od umowy Rosjanie zintensyfikowali ataki na infrastrukturę portową Ukrainy.

