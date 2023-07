Osiem osób nie żyje, 13 zostało rannych w ataku Rosjan na Łyman

Liczba osób zabitych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Łyman w Donbasie wzrosła do ośmiu, a bilans rannych zwiększył się do 13 - podało w sobotę MSW Ukrainy. Wcześniej informowano o sześciu zabitych i pięciu rannych. Sobota 8 lipca to 500. dzień wojny w Ukrainie.