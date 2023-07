Trzy osoby zginęły w rosyjskich ostrzałach w obwodach dniepropietrowskim i donieckim RDC 07.07.2023 23:06 Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach dniepropietrowskim i donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały w piątek rano władze tych regionów. 7 lipca to 499. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Ukraina odzyskała ciała żołnierzy, którzy zginęli w ataku na obóz jeniecki w Ołeniwce latem ubiegłego roku - poinformował w piątek Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka.

"Atak terrorystyczny w Ołeniwce: Ukrainie udało się odzyskać ciała ukraińskich obrońców. Większość z nich jest zidentyfikowana" - napisał rzecznik w mediach społecznościowych.

Zaznaczył, że ofiary ataku w Ołeniwce to osoby posiadające oficjalny status jeńców wojskowych.

29 lipca 2022 roku w obozie w Ołeniwce na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, w tym uczestnicy obrony Azowstalu, a ponad 70 zostało ciężko rannych. W ocenie władz w Kijowie był to celowy akt terrorystyczny dokonany przez siły rosyjskie.

Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach dniepropietrowskim i donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały w piątek rano władze tych regionów.

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska zaatakowały nasz obwód Shahedami, czyli dronami kamikadze produkcji irańskiej. Ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły aż sześć bezzałogowców. Niestety, odłamki jednej z maszyn spadły na drogę i trafiły w przejeżdżający tamtędy samochód. Dwaj mężczyźni zginęli na miejscu - relacjonował na Telegramie szef administracji regionu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

W czwartek siły wroga po raz kolejny ostrzelały obiekty cywilne w Donbasie. Zginęła jedna osoba w mieście Toreck, a pięcioro mieszkańców obwodu donieckiego doznało obrażeń - oznajmił gubernator Pawło Kyryłenko.

Jak powiadomił wcześniej mer Lwowa Andrij Sadowy, w piątek rano zaktualizowano też bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek. Według władz lwowskich i MSW Ukrainy śmierć poniosło tam 10 cywilów, a 45 osób zostało rannych.

