ONZ: prawie 120 ofiar wśród cywilów w Ukrainie w niewiele ponad tydzień

Niedziela 7. stycznia to 683. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Vladyslav Musiienko)

Od 29 grudnia ubiegłego roku w rosyjskich atakach zginęło prawie 120 cywilów, poinformowała w niedzielę Denise Brown, koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

„Najnowsza fala ataków na zaludnione miasta na całej Ukrainie pozostawia po sobie tragiczną liczbę zabitych i rannych dzieci, kobiet i mężczyzn oraz szereg strat i zniszczeń. Od 29 grudnia ONZ odnotowała śmierć prawie 120 cywilów na całej Ukrainie, a nieco poniżej 480 zostało rannych. Za każdym z tych przypadków kryje się historia ogromnego cierpienia” – powiedziała Denise Brown.

Koordynatorka ONZ złożyła kondolencje rodzinom ofiar i mieszkańcom Pokrowska z obwodu donieckiego, gdzie w sobotę w rosyjskim ataku rakietowym zginęło 11 osób, w tym 5 dzieci.

Ataki na obszary cywilne są absolutnie niedopuszczalne i zabronione na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego. To musi się skończyć – podkreśliła.

Siły ukraińskie zniszczyły częściowo wybudowany most kolejowy na trasie z Mariupola do Rosji

Siły ukraińskie zniszczyły w sobotę atakiem rakietowym częściowo wybudowany most kolejowy, zbiorniki paliwa i maszyny inżynieryjne w pobliżu okupowanego Mariupola, poinformował w niedzielę w Telegramie doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko.

Zniszczony most był częścią rosyjskich planów budowy linii kolejowej z Rosji do Mariupola – powiedział Andriuszczenko, dodając, że najeźdźcy próbowali przechwycić ukraińskie rakiety użyte do ataku na most.

Atak ujawnił także lokalizację nowych systemów rakiet przeciwlotniczych w obwodzie mariupolskim – dodał. Ich współrzędne przekazano odpowiednim władzom.

Andriuszczenko wyraził wdzięczność członkom mariupolskiego ruchu oporu i mieszkańcom obwodu mariupolskiego, którzy zebrali dane o lokalizacji budowy mostu i ułatwili eliminację tego kluczowego celu wojskowego.

Armia: strącono 21 z 28 dronów, którymi Rosja zaatakowała w nocy południe i wschód kraju

Siły Powietrzne armii ukraińskiej poinformowały w niedzielę, że obrona przeciwlotnicza strąciła 21 z 28 dronów typu Shahed, którymi Rosja zaatakowała w nocy południowe i wschodnie regiony Ukrainy. Rosjanie użyli w ataku również pocisków rakietowych S-300.

"21 wrogich samolotów bezzałogowych zostało zniszczonych siłami i środkami Sił Powietrznych i sił obrony Ukrainy" - głosi oficjalny komunikat.

Dodano w nim, że wojska rosyjskie użyły trzech rakiet S-300, odpalonych z terytorium okupowanego obwodu donieckiego.

Obrona przeciwlotnicza podjęła działania w obwodach: zaporoskim, mikołajewskim i odeskim, a także: dniepropietrowskim, kirowohradzkim, winnickim i czerkaskim. Doniesienia o tym, że jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny napłynęły z miasta Dniepr. Jednak później szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak poinformował, że atak ten nie spowodował ofiar - podała agencja Ukrinform.

