Cztery osoby ranne w rosyjskich ostrzałach Chersonia

Wtorek 17 października to 600. dzień wojny w Ukrainie. Cztery osoby zostały ranne w wyniku zmasowanego ostrzału artyleryjskiego Chersonia na południu Ukrainy, zaatakowanego przez wojska rosyjskie, stacjonujące na wschodnim brzegu przepływającego przez to miasto Dniepru. W stolicy Ukrainy, Kijowie, we wtorek po południu po raz pierwszy od dwóch tygodni zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed rosyjskim atakiem powietrznym. Alarm trwał niespełna godzinę.