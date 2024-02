Co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w ostrzale w obwodzie donieckim

Środa to 14 lutego to 720. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej trzy osoby cywilne zginęły w nocy z wtorku na środę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasteczko Sełydowe w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - przekazały lokalne władze. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko.12 osób, w tym czworo dzieci, zostało rannych.