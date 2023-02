Albo rosyjski paszport i rezygnacja z obywatelstwa Ukrainy, albo utrata pracy

Parlament ukraiński przedłużył obowiązywanie stanu wojennego i mobilizacji powszechnej. Z kolei w obwodzie ługańskim nauczyciele są zmuszani do przyjęcia paszportów Rosji pod groźbą zwolnienia z pracy i do rezygnowania z obywatelstwa Ukrainy. Wtorek to 349. dzień wojny w Ukrainie.