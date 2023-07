31 osób, w tym 10 dzieci rannych w rosyjskim ostrzale w mieście Perwomajski RDC 04.07.2023 22:36 We wtorek rosyjskie wojska ostrzelały miasto Perwomajski w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy; rannych zostało 31 osób, w tym dziesięcioro niepełnoletnich; najmłodszymi ofiarami są dzieci w wieku 10 miesięcy i jednego roku - powiadomił szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow. Wtorek to 496. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Najeźdźcy uderzyli w obiekty cywilne w środku dnia. Uszkodzono osiem wielopiętrowych budynków mieszkalnych i cztery samochody. Atak, prawdopodobnie przeprowadzony przy użyciu pocisku balistycznego średniego zasięgu Iskander, nastąpił w momencie, gdy w Perwomajskim trwały uroczystości pogrzebowe żołnierza poległego na froncie pod Bachmutem - czytamy w opublikowanych na Telegramie komunikatach Syniehubowa i policji obwodu charkowskiego, a także w depeszy agencji Interfax-Ukraina, która powołała się na regionalną prokuraturę w Charkowie.

"Jeszcze jedna (rosyjska) zbrodnia wojenna. Bezczelne lekceważenie wszelkich norm prawa międzynarodowego. (...) Cały świat musi zjednoczyć swoje siły, aby powstrzymać i ukarać państwo-terrorystę" - skomentował wydarzenia w Perwomajskim prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin (https://tinyurl.com/sy4kxcra).

Sześć osób zginęło w poniedziałek w rosyjskich ostrzałach obwodu sumskiego

W poniedziałkowych rosyjskich ostrzałach obwodu sumskiego, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło łącznie sześć osób, w tym trzy w mieście Sumy; wcześniejsze doniesienia mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych - poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek rano władze Sum i regionu sumskiego.

Wieczorem w poniedziałek administracja obwodu sumskiego powiadomiła, że rosyjskie wojska zaatakowały przy użyciu irańskich dronów kamikadze Shahed pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny w Sumach. Jak wówczas przekazano, zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych.

We wtorek rano mer Sum Ołeksandr Łysenko oznajmił na Telegramie, że liczba ofiar śmiertelnych w mieście wzrosła do trzech, a poszkodowanych - do 21. Wtorek ogłoszono w Sumach dniem żałoby.

Kilka godzin wcześniej władze obwodu sumskiego poinformowały, że zginęli również dwaj mieszkańcy gminy Szałyhyne, położonej przy granicy z Rosją oraz jedna osoba w gminie Junakiwka w pobliżu Sum. Łącznie najeźdźcy dokonali w poniedziałek 28 ostrzałów stolicy regionu, a także ośmiu na terenie gmin.

Siły agresora najechały obwód sumski 24 lutego 2022 roku, w pierwszym dniu inwazji na Ukrainę, a następnie zostały stamtąd wyparte na początku kwietnia. Od tamtego czasu miejscowości w regionie sumskim, szczególnie wsie położone w pobliżu granicy, są regularnie ostrzeliwane przez rosyjskie wojska. Dotychczas te ataki rzadko jednak skutkowały ofiarami śmiertelnymi wśród cywilów.

Dwie ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Chersonia

Dwoje cywilów zginęło we wtorek rano w rosyjskim ostrzale Chersonia na południu Ukrainy; informacje na temat liczby osób rannych są wciąż ustalane - powiadomiła na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

Siły agresora zaatakowały miasto z dział artyleryjskich około godz. 6 rano (godz. 5 w Polsce). Uszkodzono prywatne domy. Dwoje mieszkańców, kobieta i mężczyzna, doznało obrażeń, które okazały się śmiertelne - czytamy w komunikacie prokuratury.

Zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, w tym Chersoń, została wyzwolona przez ukraińskie wojska w listopadzie 2022 roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.

Już kilka dni po wycofaniu się z Chersonia najeźdźcy zaczęli ostrzeliwać to miasto i jego okolice ze stanowisk artyleryjskich rozmieszczonych po drugiej stronie Dniepru. W wyniku tych działań wroga regularnie giną cywile. Jedno z najtragiczniejszych takich zdarzeń miało miejsce 3 maja, gdy Rosjanie zabili na Chersońszczyźnie 23 osoby i ranili 46, w tym dwoje dzieci.

