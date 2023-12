Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie pod znakiem zapytania Beata Głozak 01.12.2023 11:01 Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy szpitalu powiatowym w Węgrowie nie odbędzie się bez rządowego wsparcia. Zakładu opieki zdrowotnej, okolicznych gmin oraz powiatu nie stać na całkowite sfinansowanie inwestycji, która szacowana jest na 40 mln złotych. Projekt już jest gotowy od niemal dwóch lat.

Szpital Powiatowy w Węgrowie (autor: Diecezja Drohiczyńska)

Bez rządowego programu wsparcia dotyczącego opieki długoterminowej szpital powiatowy w Węgrowie nie wybuduje Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Inwestycja jest szacowana na 40 mln złotych a powiatu oraz okolicznych gmin i ZOZu nie stać na jej sfinansowanie w stu procentach.

Dyrektor szpitala Artur Skóra zaznacza, ze potrzeby w zakresie opieki dla przewlekle chorych są ogromne.

— Mogę powiedzieć, że z danych statystycznych wynika, że w Polsce ilość łóżek opieki długoterminowej jest najmniejsza w Europie. Jesteśmy na samym końcu. Jest zasadne, żeby program rządowy czy wsparcie rządowe ruszyło — tłumaczy Skóra.

Projekt jest, ale nie ma pieniędzy na realizację

Projekt już jest gotowy od niemal dwóch lat, ale problemem mogą być pieniądze na jego realizację. Jak podkreśla dyrektor szpitala, potrzebne jest wsparcie rządowe, żeby realizacja mogła dojść do skutku.

— W tym roku byłem z wizytą u ministra zdrowia i zabiegaliśmy o pieniądze. Z tego co nam przekazano, to program opieki długoterminowej miał być rządowy w przyszłym roku, natomiast teraz czekamy na to co powie nowy minister, czy potrzyma decyzję, czy ją rozszerzy oraz jakie będą warunki — oznajmia Skóra.

Jeśli nowy rząd podtrzyma plany poprzedniego, to w przyszłym roku można się spodziewać dokończenia montażu finansowego i przetargu na budowę. Do budowy Zakładu razem ze szpitalem dołożyć mają się też starostwo powiatowe w Węgrowie i okoliczne gminy.

